"Потрібно за будь-яку ціну уникнути відновлення бойових дій": генсек ООН Гутерреш закликав Ізраїль і ХАМАС продовжити перемир'я
У вівторок, 11 січня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та ХАМАС продовжити заплановане звільнення заручників після того, як угрупування оголосило про намір припинити обмін
Про це інформує Reuters.
"Нам потрібно за будь-яку ціну уникнути відновлення бойових дій в Газі, які можуть призвести до величезної трагедії", - наголосив він.
Згідно з попередніми домовленостями, в суботу ХАМАС повинен був звільнити додаткових заручників в обмін на палестинських в'язнів, що утримуються в Ізраїлі.
Гутерреш підкреслив, що Ізраїль та ХАМАС зобов'язані дотримуватися угоди про припинення вогню та продовжити консультації щодо другого етапу в Досі.
"Обидві сторони повинні повністю дотримуватися своїх зобов'язань за угодою про припинення вогню і відновити переговори в Досі щодо другого етапу", - додав генсек.
- Раніше терористичне угруповання ХАМАС заявило, що відтерміновує звільнення ізраїльських заручників, оскільки Ізраїль, мовляв, порушує угоду про перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про скликання консультацій із питань безпеки.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до обіду суботи, перемир'я між угрупованням і Ізраїлем має бути скасовано.
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