"Потрібно за будь-яку ціну уникнути відновлення бойових дій": генсек ООН Гутерреш закликав Ізраїль і ХАМАС продовжити перемир'я

Про це інформує Reuters.

"Нам потрібно за будь-яку ціну уникнути відновлення бойових дій в Газі, які можуть призвести до величезної трагедії", - наголосив він.

Згідно з попередніми домовленостями, в суботу ХАМАС повинен був звільнити додаткових заручників в обмін на палестинських в'язнів, що утримуються в Ізраїлі.

Гутерреш підкреслив, що Ізраїль та ХАМАС зобов'язані дотримуватися угоди про припинення вогню та продовжити консультації щодо другого етапу в Досі.

"Обидві сторони повинні повністю дотримуватися своїх зобов'язань за угодою про припинення вогню і відновити переговори в Досі щодо другого етапу", - додав генсек.