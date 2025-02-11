У Краматорську росіяни вбили ФАБом "вчителя року", популяризатора бігу Євгена Миргородського: що про нього відомо

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Близько 22:00 9 лютого під ворожий удар потрапив Краматорськ. Попередньо, окупанти скинули на місто "ФАБ-500" з УМПК, повідомляє прокуратура.

Від влучання боєприпасу загинув 52-річний чоловік. Ним виявився учитель фізичної культури 11 школи, "Учитель року - 2023" Євген Миргородський.

"Його захоплення східними єдиноборствами, зокрема дзюдо, самбо, рукопашним боєм і китайською гімнастикою, стали не лише частиною його особистого життя, а й засобом передачі цінностей своїм учням. Він вірив, що спорт виховує силу духу, витривалість і дисципліну", - пишуть в міськраді.

Зазначається, що Миргородський був активним популяризатором бігового руху у Краматорську. Він заснував клуб "Любителів бігу" та започаткував ініціативу Run Day - щотижневі пробіжки в парках міста, залучаючи до них як досвідчених спортсменів, так і початківців.