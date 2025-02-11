Міноборони Південної Кореї заявило, що КНДР відправила в Росію 200 одиниць далекобійної артилерії
За оцінками міністерства оборони Південної Кореї, Північна Корея відправила в Росію вже близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, ймовірно, направить ще більше військ і зброї на підтримку війни проти України
Про це пише Yonhap.
За даними південнокорейського відомства, КНДР передала Росії близько 11 тисяч військовослужбовців, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів.
"Є ймовірність, що КНДР надалі постачатиме додаткові війська, зброю та боєприпаси", - заявило міністерство на брифінгу для парламентського комітету з оборони.
У Південній Кореї припускають, що Пхеньян цьогоріч подвоїть зусилля з розроблення зброї. 2025-й стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.
У документі порушується питання про можливість отримання Північною Кореєю технологічної допомоги від Росії в обмін на військову підтримку, зокрема згадуються технології для атомних підводних човнів і технології входу в атмосферу для міжконтинентальних балістичних ракет.
- 7 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що військовослужбовці з КНДР відновили участь у боях на Курщині.
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