Перший "продає" віртуальні рідкісноземельні метали, вартість яких без розробки - приблизно "нуль" (до речі, ще невідомо, кому вони зараз належать), в обмін на військову допомогу. Взагалі невідомо, чи існують вони в природі. Реально це буде відомо через років 5 після початку розробки.

Другий удає (хоча, може, і реально вірить), що "купує" реальний актив, оскільки потрібно пояснити своїм виборцям, чому військову допомогу Україні слід продовжувати або навіть збільшувати, хоча під час виборів у цьому сумнівався. Читайте також: Трамп, метали та зброя. Чому Україні вигідно обміняти літій і титан з окупованих територій на гарантії?

А за все буде платити Європа, яку нагнуть для фінансування закупівель зброї для України в американських виробників зброї.