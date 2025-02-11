Трамп і Зеленський: два чоботи пара
Загалом Зеленський із Трампом знайшли один одного
Перший "продає" віртуальні рідкісноземельні метали, вартість яких без розробки - приблизно "нуль" (до речі, ще невідомо, кому вони зараз належать), в обмін на військову допомогу. Взагалі невідомо, чи існують вони в природі. Реально це буде відомо через років 5 після початку розробки.
Другий удає (хоча, може, і реально вірить), що "купує" реальний актив, оскільки потрібно пояснити своїм виборцям, чому військову допомогу Україні слід продовжувати або навіть збільшувати, хоча під час виборів у цьому сумнівався.
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А за все буде платити Європа, яку нагнуть для фінансування закупівель зброї для України в американських виробників зброї.
Вважаю, що за такою ж схемою можна Трампу "продавати" Газпром і Роснафту (зі своїм відсотком звісно). Бо чим більше есбеушники розносять російські НПЗ, російські нафто- та газогони, тим менша їхня вартість. Підозрюю, що Трамп і тут може взяти пас з боку України.
Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи
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