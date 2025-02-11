Удари по нафтобазах і летовищах створюють суттєві ризики для бомбардувальників РФ: Згурець про атаку в Саратові й області

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Минулого року відбулося 80 важливих атак нашими далекобійними дронами по об'єктах Росії. За січень таких атак було 20, половина з яких була спрямована на нафтопереробні та енергетичні об'єкти Росії, а також на військові об'єкти. Наразі бачимо, що динаміка за лютий перевищить січень, оскільки збільшується кількість дронів, які долучаються до ударних операцій", - зауважив Згурець.

За словами директора компанії Defense Express, щодо уражених об'єктів у Саратові та області відомо, що на одному з берегів річки Волга розташовані нафтопереробні заводи. І сьогодні був уражений нафтопереробний завод, а також база "Кристал", де зберігається пальне для російських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95.

"У січні було здійснено щонайменше два удари по базі "Кристал", внаслідок чого було знищено 14 резервуарів: 4 вигоріли повністю, решта стали непридатними. Це означає, що два удари знищили 20% потенціалу цієї нафтової бази. Саратовський нафтопереробний завод є одним з найбільших переробних заводів Росії, з потужністю 7 мільйонів тонн на рік. Наразі завод палає. Наслідки побачимо згодом, оскільки удари по цьому заводу відбулися не вперше. А через річку розташовано летовище, база "Енгельс", де дислокуються стратегічні бомбардувальники", - пояснив Згурець.

Директор компанії Defense Express також додав, що комплексні удари по нафтових базах і летовищах створюють суттєві ризики для використання бомбардувальників РФ.

"Вплив на стратегію росіян із використанням цих бомбардувальників уже відчувається тривалий час. Але розуміємо, що потрібно й далі здійснювати системні масові атаки", - наголосив Згурець.