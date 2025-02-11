Українські воїни відновили позиції в Піщаному, РФ просунулася біля 7 населених пунктів, - DeepState
Сили оборони України відновили позиції в Піщаному неподалік від Покровська. Тим часом російський ворог просунувся біля 7 населених пунктів
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Зазначається, що військові ЗСУ відновили положення в Піщаному на Покровському напрямку.
Своєю чергою російська окупаційна армія просунулася біля Свердлікового, Миколаїво-Дар'їного, Великої Новосілки та Водяного Другого.
Крім цього, ворог має успіхи в Запоріжжі Донецької області, Срібному та Андріївці.
- За добу 10 лютого між двома арміями на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 штурмів.
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