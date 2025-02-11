Це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку: Лакійчук про ідею ЄС затримувати тіньові танкери РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Балтика дуже схожа на Чорноморський регіон, і екологія Балтійського моря є дуже вразливою. Зараз понад 50% російського танкерного трафіку йде з Фінської затоки, а далі через Балтику на дірявих танкерах "тіньового флоту", які Росія викупила. Треба було продати їх Індії чи Китаю на брухт, але продали РФ, при цьому знаючи, що Росія не на переробку бере ці технічні засоби і що згодом буде страшна екологічна загроза для балтійських країн", - зауважив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", наразі європейці запровадили цікаву операцію "Балтійський страж", яка передбачає патрулювання Балтійського моря бойовими кораблями НАТО, а також систему спостереження з повітря та з землі.

"Але європейці мають значно потужніші механізми - це Данські протоки. Тобто Балтійське море обмежується Данськими протоками. Угода про Данські протоки існує 300 років, але наразі ситуація радикально змінилася, і російські танкери "тіньового флоту" - це лише частина цієї ситуації, тому очевидно було б правильно, якби Балтійські країни запровадили більш жорсткі режими проходу Данськими протоками. Тоді судна, які не відповідають екологічним вимогам, не змогли б потрапити в Балтійське море і назад. І такий варіант цілком реальний", - вважає Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" також додав, що європейські партнери зосереджуватимуть увагу на контролі Данських протоків.

"Тому, що це не просто війна з російськими диверсантами - це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку", - наголосив Лакійчук.

Росія придбала щонайменше 230 європейських і американських танкерів вартістю $6 млрд, щоб використовувати їх у своєму "тіньовому флоті" для транспортування нафти.











