В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 12 лютого в Україні сніг не падатиме, проте морозна погода триватиме. Так, найближчої ночі передбачається -5...-11 °C, найхолодніше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині.

Вдень у середу очікується -2...-6 °C. Водночас на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше – 0...+3 °C, а на Закарпатті – +3...+7 °C.

Діденко також розповіла, що 13-15 лютого температура повітря в Україні трохи підвищиться, проте ненадовго – вже наступного тижня знову похолоднішає.

Погода в Києві

У столиці в середу буде сухо та морозно – вночі -9 °C, вдень -2 °C.

"З 14 лютого, починаючи із західних областей, до нас завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг. Усі мрійники про сніг та сніжки можуть уже порадіти", – додала синоптикиня.