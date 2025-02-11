В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко
У середу, 12 лютого, в Україні здебільшого триватиме морозна погода, проте в західних областях очікується до +7 °C. Опадів завтра не передбачається
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 12 лютого в Україні сніг не падатиме, проте морозна погода триватиме. Так, найближчої ночі передбачається -5...-11 °C, найхолодніше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині.
Вдень у середу очікується -2...-6 °C. Водночас на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше – 0...+3 °C, а на Закарпатті – +3...+7 °C.
Діденко також розповіла, що 13-15 лютого температура повітря в Україні трохи підвищиться, проте ненадовго – вже наступного тижня знову похолоднішає.
Погода в Києві
У столиці в середу буде сухо та морозно – вночі -9 °C, вдень -2 °C.
"З 14 лютого, починаючи із західних областей, до нас завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг. Усі мрійники про сніг та сніжки можуть уже порадіти", – додала синоптикиня.
- У вівторок, 11 лютого, у низці регіонів України температура повітря опуститься до -12 °C. Натомість на Закарпатті очікується від +4 до +7 °C.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.41 Купівля 41.41Продаж 41.92
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе