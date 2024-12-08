Трамп хоче закінчення війни, але в нього немає плану, який би це гарантовано реалізував. Путіна влаштовує те, що він захоплює Україну та рухається вперед, але його внутрішні проблеми збільшуються. Тому немає визначеності. Сьогодні можливі 4 сценарії.

1. Без переговорів

Не виключено, що Дональд Трамп проаналізує ситуацію і дійде висновку, що якийсь саміт, на якому будуть вестись переговори про припинення вогню, має надто високий ризик провалу.

Трамп може дійти висновку, що час для угоди з Росією ще не настав , оскільки Москва продовжує підвищувати вимоги й, по суті, приймає лише капітуляцію України.

, оскільки Москва продовжує підвищувати вимоги й, по суті, приймає лише капітуляцію України. З погляду Трампа, імовірно, було б прийнятніше не виконати передвиборчу обіцянку закінчити військовий конфлікт, ніж повернутися з переговорів без результату. Останній варіант сильно підірвав би його репутацію майстра укладання угод на початку президентського терміну.

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2. Путін досягає свого

Укладання угоди може полегшити життя Путіну — відхід України з Курської області, фактичне визнання зайнятих українських територій російськими, звільнення від санкцій, зусилля деяких європейських держав щодо відновлення добрих відносин із Росією.

Російський президент може піти на переговори з наміром зробити псевдопоступки в обмін на гарантії, що частина України, яка залишилася, стане беззахисною у військовому відношенні. Це, швидше за все, залишить її економічно слабкою, оскільки необхідні інвестиції не прийдуть до країни без стійкої безпеки. Водночас Путін може, як він це зробив у Мінську у 2014 році, висунути вимоги щодо української конституції, які дозволять Росії впливати на український уряд.

Якби Трамп розпочав прямі переговори на цій основі, він міг би бути готовий значною мірою наслідувати пропозицію Росії та змусити Україну погодитися на умови — з загрозою повного припинення підтримки в іншому випадку.

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3. Трамп досягає часткового успіху

У цьому сценарії Росія сідає за стіл переговорів, але стикається з американським президентом, який сповнений рішучості зірвати гру Путіна та убезпечити решту України від майбутніх спроб Росії анексувати її.

Трамп використовує цілий арсенал загроз: більше зброї для України, посилення санкцій та дипломатична ізоляція. Це буде кампанія максимального тиску, зокрема на союзників Росії — Іран, Північну Корею та Китай.

Трамп висуває умови припинення вогню, які покликані забезпечити незалежність і суверенітет принаймні частини України: розміщення в Україні західних військ, переважно наданих Європою, під керівництвом та за підтримки США.

Натомість Трамп пропонує поступове скасування санкцій.

Після тривалих переговорів Путін погоджується, з одного боку, через побоювання посилення американського тиску, а з іншого — тому що решту України як мінімум не приймуть до НАТО. Таким чином, у Путіна з'являється перспектива отримати контроль над усією країною.

Україна втрачає територію, яка номінально залишається її частиною. Однак, з іншого боку, вона отримує безпеку для більшої частини країни, а отже, і перспективу стати квітучою, успішною державою.

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4. Невдалі переговори

Не виключено, що Трамп і Путін зустрінуться для переговорів та зазнають невдачі, бо обидва припускали, що зможуть реалізувати власні ідеї. Такий провал можна звести до мінімуму, домовившись про іншу зустріч.

Після цього конфлікт продовжиться. Тоді Трамп або скоротить підтримку України та заявить, що тепер черга за ЄС. Або він збереже підтримку, щоб створити видимість, що переговори не провалилися, а просто затягуються.

Важко сказати, який із цих сценаріїв найімовірніший. Трампа важко передбачити, як ми знаємо за його першим президентським терміном. Чи можна його переконати, що поразка в Україні зашкодить інтересам американської безпеки, чи він вважає, що Росія, як велика держава, має право домінувати в сусідніх країнах, чи вона взагалі постійно займається цим питанням — про це ми можемо тільки гадати. Але незабаром все стане зрозумілим.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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