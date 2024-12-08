Трамп і війна в Україні: сценарії
Західні ЗМІ активно обговорюють можливі сценарії того, які можуть бути варіанти переговорів Трампа з Путіним стосовно питання закінчення війни в Україні
Трамп хоче закінчення війни, але в нього немає плану, який би це гарантовано реалізував. Путіна влаштовує те, що він захоплює Україну та рухається вперед, але його внутрішні проблеми збільшуються. Тому немає визначеності. Сьогодні можливі 4 сценарії.
1. Без переговорів
- Не виключено, що Дональд Трамп проаналізує ситуацію і дійде висновку, що якийсь саміт, на якому будуть вестись переговори про припинення вогню, має надто високий ризик провалу.
- Трамп може дійти висновку, що час для угоди з Росією ще не настав, оскільки Москва продовжує підвищувати вимоги й, по суті, приймає лише капітуляцію України.
- З погляду Трампа, імовірно, було б прийнятніше не виконати передвиборчу обіцянку закінчити військовий конфлікт, ніж повернутися з переговорів без результату. Останній варіант сильно підірвав би його репутацію майстра укладання угод на початку президентського терміну.
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2. Путін досягає свого
- Укладання угоди може полегшити життя Путіну — відхід України з Курської області, фактичне визнання зайнятих українських територій російськими, звільнення від санкцій, зусилля деяких європейських держав щодо відновлення добрих відносин із Росією.
- Російський президент може піти на переговори з наміром зробити псевдопоступки в обмін на гарантії, що частина України, яка залишилася, стане беззахисною у військовому відношенні. Це, швидше за все, залишить її економічно слабкою, оскільки необхідні інвестиції не прийдуть до країни без стійкої безпеки. Водночас Путін може, як він це зробив у Мінську у 2014 році, висунути вимоги щодо української конституції, які дозволять Росії впливати на український уряд.
- Якби Трамп розпочав прямі переговори на цій основі, він міг би бути готовий значною мірою наслідувати пропозицію Росії та змусити Україну погодитися на умови — з загрозою повного припинення підтримки в іншому випадку.
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3. Трамп досягає часткового успіху
- У цьому сценарії Росія сідає за стіл переговорів, але стикається з американським президентом, який сповнений рішучості зірвати гру Путіна та убезпечити решту України від майбутніх спроб Росії анексувати її.
- Трамп використовує цілий арсенал загроз: більше зброї для України, посилення санкцій та дипломатична ізоляція. Це буде кампанія максимального тиску, зокрема на союзників Росії — Іран, Північну Корею та Китай.
- Трамп висуває умови припинення вогню, які покликані забезпечити незалежність і суверенітет принаймні частини України: розміщення в Україні західних військ, переважно наданих Європою, під керівництвом та за підтримки США.
- Натомість Трамп пропонує поступове скасування санкцій.
- Після тривалих переговорів Путін погоджується, з одного боку, через побоювання посилення американського тиску, а з іншого — тому що решту України як мінімум не приймуть до НАТО. Таким чином, у Путіна з'являється перспектива отримати контроль над усією країною.
- Україна втрачає територію, яка номінально залишається її частиною. Однак, з іншого боку, вона отримує безпеку для більшої частини країни, а отже, і перспективу стати квітучою, успішною державою.
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4. Невдалі переговори
- Не виключено, що Трамп і Путін зустрінуться для переговорів та зазнають невдачі, бо обидва припускали, що зможуть реалізувати власні ідеї. Такий провал можна звести до мінімуму, домовившись про іншу зустріч.
- Після цього конфлікт продовжиться. Тоді Трамп або скоротить підтримку України та заявить, що тепер черга за ЄС. Або він збереже підтримку, щоб створити видимість, що переговори не провалилися, а просто затягуються.
Важко сказати, який із цих сценаріїв найімовірніший. Трампа важко передбачити, як ми знаємо за його першим президентським терміном. Чи можна його переконати, що поразка в Україні зашкодить інтересам американської безпеки, чи він вважає, що Росія, як велика держава, має право домінувати в сусідніх країнах, чи вона взагалі постійно займається цим питанням — про це ми можемо тільки гадати. Але незабаром все стане зрозумілим.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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