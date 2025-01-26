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Головна Війна з Росією Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж
Ексклюзив

Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж

Віталій Бесараб
26 січня, 2025 неділя
10:02
Війна з Росією

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж вважає, що Україна може змінити хід бойових дій на свою користь й зупинити наступ росіян, якщо буде змінена стратегічна й тактична модель дій української армії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що сьогодні Україна дійсно має потенціал для того, щоб зупинити повзучий наступ російської окупаційної армії й проводити контрудари на окремих ділянках фронту. Головне - стратегічна й тактична модель дій Збройних сил України. Так, ми маємо менші сили, втім, шляхом зміни стратегії й тактики ведення війни ми можемо змінити хід бойових дій. Також нам варто готуватись до стратегічних ударів. Для цього нам потрібно готувати резерви. Також варто зауважити, що для того, щоб змінити хід бойових дій на нашу користь, ми маємо і далі отримувати від партнерів новітнє озброєння. На щастя, військова допомога США не зупинена. І я б хотів додати, що ВПК США дуже зацікавлений, щоб цей процес тривав. Не слід забувати й про інших партнерів, які надають нам допомогу. Тому конкретні кроки й підготовка можуть допомогти нам зупинити росіян й проводити стратегічні успішні операції на лінії фронту", - пояснив Маломуж.

Генерал зауважив, що одним із головних факторів успіхів ЗСУ на полі бою залишається підтримка й військова допомога партнерів

"Сьогодні також багато чого залежить від рішень адміністрації Дональда Трампа. Особливо щодо тиску на Росію. Таким кроком може стати збільшення постачання військової допомоги Україні. Теж важливим важелем тиску на Путіна може стати посилення економічних й енергетичних санкцій", - додав він.

  • 25 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що доби, 24 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 211 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 88 штурмових дій агресора
     
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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