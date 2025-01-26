Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що сьогодні Україна дійсно має потенціал для того, щоб зупинити повзучий наступ російської окупаційної армії й проводити контрудари на окремих ділянках фронту. Головне - стратегічна й тактична модель дій Збройних сил України. Так, ми маємо менші сили, втім, шляхом зміни стратегії й тактики ведення війни ми можемо змінити хід бойових дій. Також нам варто готуватись до стратегічних ударів. Для цього нам потрібно готувати резерви. Також варто зауважити, що для того, щоб змінити хід бойових дій на нашу користь, ми маємо і далі отримувати від партнерів новітнє озброєння. На щастя, військова допомога США не зупинена. І я б хотів додати, що ВПК США дуже зацікавлений, щоб цей процес тривав. Не слід забувати й про інших партнерів, які надають нам допомогу. Тому конкретні кроки й підготовка можуть допомогти нам зупинити росіян й проводити стратегічні успішні операції на лінії фронту", - пояснив Маломуж.

Генерал зауважив, що одним із головних факторів успіхів ЗСУ на полі бою залишається підтримка й військова допомога партнерів

"Сьогодні також багато чого залежить від рішень адміністрації Дональда Трампа. Особливо щодо тиску на Росію. Таким кроком може стати збільшення постачання військової допомоги Україні. Теж важливим важелем тиску на Путіна може стати посилення економічних й енергетичних санкцій", - додав він.