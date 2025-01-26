У Білорусі стартували президентські "вибори"

Про це повідомляє "Белта".

По всій країні створено 5325 виборчих дільниць, які працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Громадяни, які не можуть відвідати дільницю через стан здоров'я або з інших поважних причин, мають можливість проголосувати вдома. Для цього необхідно письмово або усно звернутися до дільничної комісії з відповідним проханням.

У грудні Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка. Самопроголошений президент Лукашенко балотується всьоме.

"Вибори" у Білорусі: що відомо 26 січня 2025 року в Білорусі відбудуться президентські "вибори", на яких Олександр Лукашенко, що перебуває при владі з 1994 року, планує балотуватися на сьомий термін. Напередодні виборів Лукашенко вже пригрозив повним відключенням інтернету, якщо ситуація повториться, як у 2020 році, коли після президентських виборів почалися масові протести. Тоді для їхнього придушення було введено обмеження на доступ до інтернету, що тривали кілька діб. Багато білорусів вважають ці вибори нелегітимними, і не визнають перемогу Лукашенка на попередніх президентських перегонах.

Напередодні так званих президентських виборів у Білорусі, де Олександр Лукашенко готується "переобратися" на 7-й термін, влада посилила контроль за інтернетом. Користувачі масово скаржаться на блокування VPN-сервісів, необхідних для обходу цензури, а також на суттєві обмеження закордонного трафіку.