26 січня – Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України

Всесвітній день митниці, який святкують щорічно 26 січня, визначається як день вшанування митної служби та їх діяльності в усьому світі. Це свято наголошує важливість роботи митників у забезпеченні безпеки, контролю за переміщенням товарів, збереженні фінансових інтересів держави через здійснення ефективного митного нагляду.

Солідарність митних служб в глобальних масштабах, грає важливу роль у забезпеченні безпеки та ефективного контролю за переміщенням товарів. Це також сприяє розвитку економічних та культурних зв'язків між країнами. Всесвітній день митниці покликаний відзначати внесок митників у підтримці фінансової стабільності та міжнародної безпеки.

Всесвітній день митниці: історія

Сучасна Всесвітня митна організація (ВМО) та історія міжнародного митного співробітництва, бере свій початок з 12 вересня 1947 року. Ініційована 13 урядами західноєвропейських держав, що входили до Комітету європейського економічного співробітництва, ВМО швидко розвинула свою діяльність зі штаб-квартирою в Брюсселі. Робоча група, створена цього дня, вивчала можливість створення європейських митних союзів, внаслідок цього в 1950 році підписано важливі конвенції, зокрема, Конвенцію про створення Ради митного співробітництва, яка набула чинності вже у 1952 році. Пізніше Раду митного співробітництва перейменували на Всесвітню митну організацію.

У 1983 році, після тридцяти років активної діяльності Ради митного співробітництва, визнаної за заслуги у розвитку добросусідських та економічних відносин, було встановлено щорічне свято – Міжнародний день митника. Ця подія свідчить про важливий внесок митних служб у підтримку світового торговельного порядку та міжнародної співпраці.

Сьогодні організація об'єднує більше 180 митних служб з різних країн. Україна є повноправним членом ВМО з 1992 року, активно співпрацюючи з іншими країнами у вирішенні митних питань, забезпеченні ефективного контролю та підтримці стабільності у глобальній торгівлі.

Фото: rocb-europe.org

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Крім того, саме 26 січня в Україні відзначають День працівника контрольно-ревізійної служби України. Це свято спеціалістів, які відіграють ключову роль у забезпеченні державного контролю. Ця служба входить в систему органів державної виконавчої влади і відповідає за ефективний контроль над витратами та управлінням ресурсами в державних установах, підприємствах та організаціях.

Дата 26 січня обрана не випадково, адже саме у цей день 1993 року був підписаний Президентом Леонідом Кравчуком Закон № 2939-XII "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Так, у 2000 році завдяки указу Президента Головне контрольно-ревізійне управління України набуло статусу центрального органу виконавчої влади. Згодом, у 2010 році, управління було реорганізовано у Держфінінспекцію. А у 2015 році відбулась ще одна реорганізація, тому замість Державної фінансової інспекції, створили Державну аудиторську службу, яка працює донині.

Незважаючи на численні реорганізації, їхні основні функції залишалися завжди незмінними в контексті забезпечення фінансової безпеки держави. Ці служби грають ключову роль у здійсненні державного контролю за витратами та управлінням фінансовими ресурсами на різних рівнях влади. Такі заходи спрямовані на забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та запобігання можливим фінансовим порушенням.

Служба здійснює контроль за різними формами власності, діяльністю підприємств, установ та організацій. Завдяки цьому контролю вона виявляє можливі недоліки і порушення, розробляє рекомендації щодо їх усунення та надає пропозиції для попередження подібних ситуацій у майбутньому. Робота контрольно-ревізійної служби важлива для забезпечення ефективності та прозорості управління фінансовими ресурсами та активами. Вітаємо всіх, хто безпосередньо чи опосередковано працює в цій сфері! Ваш внесок у забезпеченні фінансової безпеки та ефективного управління є вельми важливим.

Фото: Еспресо TV