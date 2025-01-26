На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула

Про це повідомили Державне агентство України з питань кіно й дружина Лариса Титаренко.

У Держкіно підкреслили, що Станіслав був не лише митцем, але й людиною з великої літери.

"Чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається в світі. Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа", - зазначили в організації.

Там розповіли, що з перших днів війни Притула став на захист України, віддавши своє життя заради її майбутнього.

В організації висловили глибокі співчуття родині, друзям, колегам і всім, хто знав і цінував Станіслава: "Його сміливість, талант і відданість залишаться для нас прикладом".

"Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, — я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ... Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими", – написала дружина Лариса Титаренко.

На війні проти російських загарбників загинув фотограф і оператор, військовослужбовець Збройних Сил України з Івано-Франківська Руслан Ганущак.





