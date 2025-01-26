Депутат Європарламенту Міхаель Галер: Реформа судової системи — ключовий виклик України на шляху до ЄС

Про це заявив німецький депутат Європарламенту та постійний доповідач органу щодо України Міхаель Галер в інтерв'ю Еспресо.

На його думку, окрім питань війни, яка є кошмаром для всіх державних інституцій і громадян, ключові виклики для України на шляху до членства в ЄС пов'язані з адаптацією до величезної кількості нормативних актів, з яких складається Європейський Союз. Галер додав, що в минулому це також було випробуванням для всіх країн-кандидаток.

"Україна виходить зі старих радянських структур та іноді мислення. На прикладах країн Балтії, які також були частиною Радянського Союзу, ви можете бачити, як вони подолали це і скористалися можливостями, які дає членство в ЄС. З одного боку, це шанс, з іншого — виклик", - зазначив євродепутат.

Він пояснив, що українська правова та судова системи потребують реформування, щоб відповідати чинним європейським стандартам.

"Коли йдеться про порушення законів, судді та прокурори повинні мислити по-новому і більше не бути готовими брати хабарі, як це було в минулому, або залежати від владних структур, як політичних, так і економічних. Ніхто не повинен думати, що може купити суд для власних цілей. Це те, чого прагнуть усі свідомі громадяни України. Це є і проголошеною метою влади, і опозиції, і всіх партій, де є консенсус щодо інтеграції в ЄС. Але з практичного погляду це досі є реальними викликами, і ми (ЄС, — ред.) готові з ними допомогти. Є сотні, якщо не тисячі експертів на місцях, які допомагають ці проблеми розв’язувати", - зазначив Міхаель Галер.

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