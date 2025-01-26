Сили оборони знищили 50 із 72 безпілотників, ще 9 локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 26 січня 2025 року (з 19:00 25 січня) противник атакував 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 "шахедів" та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), зазначили в ПС. Один БПЛА — в повітрі, бойова робота триває, додали у відомстві.