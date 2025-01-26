Сили оборони знищили 50 із 72 безпілотників, ще 9 локаційно втрачені
У ніч на 26 січня російська армія атакувала Україну 72 ударними БПЛА Shahed та інших типів. Сили оборони знищили 50 дронів, ще 9 були локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 26 січня 2025 року (з 19:00 25 січня) противник атакував 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 50 "шахедів" та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), зазначили в ПС. Один БПЛА — в повітрі, бойова робота триває, додали у відомстві.
- Російська окупаційна армія ввечері суботи, 25 січня, знову запустила ударні безпілотники по території України. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в Харкові й Сумах.
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