Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ
У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість повернення країни до складу Всесвітньої організації охорони здоров'я
Про це повідомляє Reuters.
"Можливо, ми розглянемо можливість зробити це знову, я не знаю. Можливо, ми б це зробили. Їм довелося б прибрати за собою", - зазначив Трамп на мітингу в Лас-Вегасі.
За його словами, вихід США з ВООЗ запланований на 22 січня 2026 року. Рішення про вихід Трамп прийняв у понеділок, 20 січня, після свого інаугураційного виступу в Білому домі.
У виданні підкреслили, що США є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, вносячи близько 18% до загального бюджету організації, який на 2024-2025 роки становить 6,8 млрд доларів. Президент висловив невдоволення тим, що США сплачують у ВООЗ більше, ніж Китай, попри те, що населення Китаю значно більше.
На мітингу Трамп також заявив про намір залучити інвестиції Саудівської Аравії в розмірі близько 1 трлн доларів, що перевищує попередню обіцяну суму в 600 млн доларів.
- Раніше президент Дональд Трамп заявив, що США виходять зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я: він підписав відповідний указ.
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