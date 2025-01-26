Україна повинна відновити довіру своїх громадян до євроінтеграції, - депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

Галер зазначив, що в умовах війни, коли українці зосереджені на виживанні та безпеці своїх близьких, природно, що їхні пріоритети змінюються.

"Нормально, що для українців зараз не є найбільшою турботою підтримка інституції, яку навіть багато громадян в Європейському Союзі не до кінця розуміють", - пояснив він.

На його переконання, уряд, проєвропейські партії та громадянське суспільство повинні активніше інформувати населення про вигоди, які приніс вступ до ЄС країнам із подібним історичним контекстом, зокрема тим, що колись також входили до складу Радянського Союзу, — Естонії, Латвії та Литві.

"Наприклад, до вступу в ЄС у Литві ВВП на душу населення становив 35% від середнього показника по ЄС. А цей середній показник — це не тільки Німеччина чи Люксембург, але ЄС в цілому. Після 20 років членства ВВП на душу населення в Литві становить 90% від цього показника. Фактично країна випередила багато старих членів Союзу", - зауважив Галер, підкресливши, що жодна країна не зазнала втрат після інтеграції.

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Він також висловив впевненість у тому, що після закінчення війни та початку відновлення Україна дасть поштовх економічному зростанню, що позитивно вплине на всю Європу.

"Ми всі зробимо свій внесок і активно долучимося до цієї відбудови. Одночасно ви крок за кроком виконуватимете вимоги ЄС, і врешті-решт ми побачимо, що Україна буде для нас перевагою", - додав німецький політик.

За його словами, Україна має дуже багато переваг у різних сферах: від сільського господарства, "яке є одночасно і викликом, і можливістю, до промисловості". Також, на його переконання, Україна зуміє реалізувати свій потенціал у галузі оборонної промисловості.

"У диджиталізації ви й до війни показували хороші результати. Є й інші сфери, де Україна може зробити внесок у розвиток ЄС, і це буде вигідно для всіх", - наголосив Галер.

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Натомість, за його словами, Україна повинна уникнути повернення до старих моделей управління.

Водночас Галер попередив, що після війни можуть виникнути політичні суперечки й звинувачення, що ускладнить процес відновлення.

"Після війни почнуться звинувачення, політичні суперечки про те, що було правильно, а що ні. З'являться нові герої, яких шануватимуть люди, але які не обов'язково знатимуть, як відбудувати країну. Боротися з ворогом — одне, а відновлювати державу — зовсім інше", - додав він.

Він зазначив, що в Україні необхідно більше консенсусу та компромісів задля спільного блага, оскільки єдність у боротьбі з ворогом не завжди відображає політичну ситуацію в уряді.

"Я бачу, що компроміс і консенсус — не дуже поширені явища в Україні. Під час цієї війни особисто я очікував, що сформується національно об’єднаний уряд, як це сталося в багатьох країнах, на які напали. Тобто, єдність є в тому сенсі, що українці борються з ворогом, але вона не цілком відображена в уряді. І це був вибір уряду. Ми підтримуємо Україну незалежно від його складу, коли йдеться про порядок денний ЄС і вашу оборону", - підсумував Галер.