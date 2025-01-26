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Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення в керівництві повстанням президенту Юн Сок Йолю

Марія Науменко
26 січня, 2025 неділя
14:20
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

У неділю, 26 січня, прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення президенту Юн Сок Йолю у керівництві повстанням і короткочасному запровадженні воєнного стану 3 грудня

Зміст

Про це інформує Reuters.

У виданні зазначили, у разі, якщо його визнають винним, Юну може загрожувати багаторічне ув'язнення за його указ про воєнний стан, який мав на меті заборонити політичну і парламентську діяльність і контролювати ЗМІ.

"Прокуратура вирішила висунути звинувачення Юн Сок Йолю, якого звинувачують у тому, що він був керівником заколоту, - заявив на прес-конференції речник Демократичної партії Хан Мін Су. - Покарання ватажка заколоту тепер нарешті почнеться".

Крім того, імпічмент було оголошено прем'єр-міністру, а низці вищих військових чиновників були пред'явлені звинувачення за їхню роль у передбачуваному заколоті.

Минулого тижня антикорупційні слідчі рекомендували висунути звинувачення Юну, який був відсторонений від виконання обов'язків парламентом 14 грудня.

Наразі Юн перебуває в одиночній камері, ставши першим чинним президентом, якого заарештували після кількох днів зухвалого збройного протистояння між його охороною та чиновниками, які проводили арешт.

Юн і його команда стверджували на засіданні Конституційного суду, що їхні наміри не включали повне введення воєнного стану, а мали на меті лише попереджувальні заходи для виходу з політичного глухого кута.

Одночасно з кримінальними справами верховний суд вирішить, чи відсторонити президента від його повноважень, чи відновити їх, і має для цього 180 днів.

У разі усунення Юна з посади вибори президента будуть призначені протягом 60 днів.

Що відомо про арешт президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом його заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня 2024 року поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Парламент Південної Кореї згодом не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни, а керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Пізніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня 2024 року конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його. Однак Юн проігнорував повістку на допит. Також він не з'явився на допит за викликом і 25 грудня.

3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента, щоб виконати ордер на його арешт. Утім, після протестів спробу арешту зупинили. Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

Вже 15 січня слідчі Південної Кореї, вперше в історії, заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. Він відмовився давати свідчення щодо рішення від 3 грудня про запровадження в країні воєнного стану. Натомість вже 18 січня Юн Сок Йоль відвідав слухання в суді Сеула, щоб заперечити рішення щодо свого можливого арешту.

Суд у Сеулі у п'ятницю, 24 січня, відхилив запит прокуратури щодо продовження терміну утримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Теги:
Новини
Кримінал
політика
Південна Корея
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