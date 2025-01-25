Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Південній Кореї суд відмовив у продовженні арешту президента Юн Сок Йоля

У Південній Кореї суд відмовив у продовженні арешту президента Юн Сок Йоля

Ольга Бабишена
25 січня, 2025 субота
03:12
Світ Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Суд у Сеулі у п'ятницю, 24 січня, відхилив запит прокуратури щодо продовження терміну утримання під вартою президента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Зміст

Про це інформує Yonhap.

Вказано, що прокуратура подала запит до Центрального окружного суду Сеула щодо продовження терміну тримання президента під вартою до 6 лютого. Втім, суд відхилив запит, пославшись на відсутність достатніх підстав для продовження розслідування під керівництвом прокуратури, оскільки справу на той момент вже передали до Управління з розслідування корупції серед високопосадовців

Відповідно до законів Південної Кореї, підозрюваний може перебувати під вартою до 10 днів з можливістю продовження ще на 10 днів. 

Наразі Юн Сок Йоль перебуває під арештом у Сеульському центрі утримання під вартою.

Що відомо про арешт президента Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня 2024 року оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Представники опозиції країни закликали президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". Уже згодом його заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

5 грудня 2024 року поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Наступного дня проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Парламент Південної Кореї згодом не зміг схвалити імпічмент президента.

Пізніше президенту оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента.

Також Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни, а керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки президента у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.

Пізніше парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента, проте він пообіцяв "боротися за своє політичне майбутнє".

16 грудня 2024 року конституційний суд Південної Кореї розпочав слухання у справі про імпічмент президента. Слідчі заявили, що планують допитати його. Однак Юн проігнорував повістку на допит. Також він не з'явився на допит за викликом і 25 грудня.

3 січня південнокорейські слідчі увійшли до резиденції президента, щоб виконати ордер на його арешт. Утім, після протестів спробу арешту зупинили. Після цього стало відомо, що влада країни готується до повторної спроби арешту Юн Сок Йоля. Політик вчергове проігнорував виклики на допит і забарикадувався у своїй резиденції.

Вже 15 січня слідчі Південної Кореї, вперше в історії, заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля. Він відмовився давати свідчення щодо рішення від 3 грудня про запровадження в країні воєнного стану. Натомість вже 18 січня Юн Сок Йоль відвідав слухання в суді Сеула, щоб заперечити рішення щодо свого можливого арешту.

Теги:
Новини
Південна Корея
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+2.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 січня
03:55
Кіт Келлог
У США не виключають можливості купівлі для України зброї коштом заморожених активів РФ
03:19
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація вночі 25 січня
02:31
Кабмін
Кабмін схвалив створення Агенції національної єдності
01:43
Прапор США
США перейменували Мексиканську затоку на Американську
01:22
У Пакистані ухвалили закон щодо повного контролю над соцмережами
00:39
Військово-лікарська комісія, ВЛК
В ОП заявили, що для обмежено придатних термін проходження повторної ВЛК можуть продовжити
2025, п'ятниця
24 січня
23:59
Оновлено
Держдеп США
Держдеп США призупинив більшість іноземної допомоги. Це може стосуватися України, - ЗМІ
23:39
Україна ЄС
Чехія хоче затвердити у ЄС план інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок, - ЗМІ
23:07
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
Безрукова заявила, що залишається керівницею АОЗ попри заяву Міноборони про відмову продовжувати контракт
22:49
Оновлено
Генералу Галушкіну обрали запобіжний захід у справі за новою підозрою: триматимуть під вартою 60 днів
22:35
Роберт Фіцо
У Братиславі 60 тис. людей вийшли на протести проти політики Фіцо на зближення з РФ
22:32
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 190 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
22:23
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія придбала у РФ зброю на понад €2 млрд, - журналістське розслідування
22:13
Тимур Ткаченко
Зеленський призначить нових голів РДА в Києві, - очільник КМВА Ткаченко
21:51
Володимир Зеленський
Постачання в Росію будь-яких компонентів для терору має бути перекрито, - Зеленський після чергової атаки дронів
21:42
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Це затягування часу: політолог Рейтерович про реакцію Кремля на ультиматум Трампа
21:32
Кіт Келлог
Україна втратила більше військових, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом, - спецпредставник Трампа Келлог
21:27
Звинувачення викладача Андрія Білоуса в домаганнях: авторка анонімного відео розкрила свою особистість, - ЗМІ
21:22
Ексклюзив
військові КНДР
"Йдуть групами від 50 осіб по відкритій місцевості": офіцер 80-ї ОДШБр Гайдащук про штурмові дії військових КНДР на Курщині
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Масовані атаки по території Росії набувають системного характеру, Курщина залишається пріоритетним напрямком для ворога. Колонка Сергія Згурця
20:54
Олександр Маркушин
Мера Ірпеня Маркушина взяли під варту в межах справи його виїзду за кордон
20:49
Оновлено
Роберт Фіцо
Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на Словаччину: в МЗС відреагували
20:32
У Києві відбудеться марш пам'яті Міхася Жизневського та білорусів, які загинули за Україну
20:23
Ексклюзив
гроші
Це означає, що гроші стають дорожчі: економіст Пендзин про підвищення НБУ облікової ставки
20:22
Пресреліз
Leave no one behind partnership - завершилос навчання вчителів в УКУ
Нове обладнання та знання: завершилося навчання вчителів за українсько-тайванською програмою Leave no one behind partnership
20:10
"Канада не продається": дизайнер Ліам Муні створив капелюх у відповідь на погрозу Трампа зробити країну 51-м штатом США
20:00
OPINION
Репресії проти військових: Скринька Пандори
19:48
Огляд
"Сент-Екзюпері"
Коли Одеса Боба Ділана ще не знала: що подивитися на вихідних
19:45
Міноборони розробляє нову зимову маскувальну форму для спецпризначенців
19:41
терористи ХАМАС
ХАМАС назвав імена чотирьох заручниць, які будуть звільнені в рамках угоди про перемир'я з Ізраїлем
19:32
У "ПМР" заявили, що газу лишилось на кілька днів, лікарні переводять на опалення вугіллям
19:10
Україна ЄС
Переговори про вступ України до ЄС: Єврорада отримала перший скринінговий звіт
19:02
155 механізована бригада
"Відправляв на навчання до Франції ухилянтів": у ДБР розкрили подробиці справи щодо екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська"
18:59
Рустем Умєров
Через провал із закупівлею озброєнь Умєров оголосив про кадрові зміни в Міноборони й перезапуск наглядової ради АОЗ
18:52
Олексій Арестович
Рух ЧЕСНО вніс Арестовича до Реєстру зрадників через поширення наративів РФ
18:40
швидка
РФ на Сумщині атакувала FPV-дронами дві автівки з цивільними: є поранені
18:30
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Мені ніколи не було соромно за наших дітей": Лісовий на першому національному Форумі талановитої молоді
18:25
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна продовжує розвивати розподілену генерацію: Шмигаль розповів, скільки об'єктів планують встановити цьогоріч
18:25
Віктор Бондар
ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Бондарю, підозрюваному в співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці
18:20
Ірина Фріз
Комітет Ради з нацоборони готує заяву стосовно арешту генералів, - Фріз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV