У Черкасах затримали чоловіка, який вирішив розібратись у конфлікті на зупинці за допомогою пістолета
Поліцейські Черкас затримали чоловіка, який улаштував стрілянину, аби розібратися в конфлікті, що стався між ним та ще двома людьми на зупинці громадського транспорту. Тепер йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі
Про це повідомляє ГУНП в Черкаській області.
Інцидент стався напередодні, 25 січня, близько 21:00 неподалік парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. За описом, який надали свідки, зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.
Правоохоронці встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту.
"Розібратися у конфлікті 53-річний фігурант вирішив за допомогою зброї та здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої доставили до лікарні", - розповіли в поліції.
Зловмисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
"Слідчі Черкаського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
За скоєне чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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