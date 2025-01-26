Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено

У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено

Марія Науменко
26 січня, 2025 неділя
13:10
Кримінал

У неділю, 26 січня, у Києві на Берестейському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода: маршрутка зіткнулася з двома автомобілями патрульної поліції

Зміст

Про це інформує Київ24.

Згідно з повідомленням, після ДТП один із поліцейських автомобілів відтягнули на узбіччя, щоб забезпечити прохід для пішоходів.

За повідомленнями журналістів, рух транспорту частково ускладнено на правій смузі дороги, де досі залишається маршрутка.

  • Унаслідок ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський на Полтавщині, що сталася вранці 24 січня, загинула 39-річна жінка. За даними джерел Суспільного, загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, більш відома як Анет.
Теги:
Новини
Україна
Новини ДТП
новини Києва
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 січня
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
"Бурити, бурити і ще раз бурити"
13:51
Утеплення помешкань
Без опадів, але із вітром: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями
13:30
Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель
13:07
На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула
13:05
Ексклюзив
Міхаель Галер
Україна повинна відновити довіру своїх громадян до євроінтеграції, - депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
12:04
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Арешт генералів — це сигнал іншим офіцерам "класти" особовий склад
11:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ
11:39
Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним
11:19
OPINION
Конфлікт навколо Міноборони показує усю деградацію і безвідповідальність як системи держуправління, так і громадського сектору
11:06
Росіяни скинули 6 КАБів на лікарню в Бериславі 25 січня: постраждали медики
10:47
Ексклюзив
Україна ЄС
Депутат Європарламенту Міхаель Галер: Реформа судової системи — ключовий виклик України на шляху до ЄС
10:19
морський дрон Magura V5
Росіяни стверджують, що морські дрони атакують Крим
10:03
Держдепартамент США
Американські дипломати закликають держсекретаря Рубіо зробити виняток для України в зупиненні допомоги, - FT
10:02
Ексклюзив
Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж
10:01
OPINION
Україна має моральне право говорити про перезапуск міжнародних інституцій
09:59
Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України
26 січня – Всесвітній день митниці та День працівника контрольно-ревізійної служби України
09:26
ППО
Сили оборони знищили 50 із 72 безпілотників, ще 9 локаційно втрачені
08:46
Білорусь, вибори, Лукашенко
У Білорусі стартували президентські "вибори"
08:14
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 167 боєзіткнень, із них 52 – на Покровському напрямку
08:05
Партизани розвідали Науково-дослідний випробувальний інститут бронетанкової техніки в Підмосков'ї
08:00
Інтерв’ю
Міхаель Галер
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
08:00
OPINION
Розмови про "швидкий мир" потрібні Росії
07:47
Дональд Трамп
CNN: Трамп звільнив з понад десятка федеральних агентств генінспекторів щодо боротьби з корупцією
07:36
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ атакувала Україну "шахедами" у ніч на 26 січня: пошкоджено цивільну інфраструктуру в Харкові й Сумах
07:28
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті знищили 1720 російських окупантів
07:21
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі чергують два ворожі кораблі, один з яких є ракетоносієм: залп - до 4 "калібрів"
07:00
Мирослав Маринович
Освіта для майбутнього кращої країни
05:56
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Офіс президента: для добровільної мобілізації хлопців 18-25 років змінять законодавство
00:32
Навчання Сил оборони України на Дніпрі
На Херсонщині росіяни набирають у річкову флотилію засуджених за браконьєрство
2025, субота
25 січня
23:24
Воїн 92-ої ОШБр, депутат Богодухівської районної ради від "Європейської Солідраності" Василь Сухина
У шпиталі помер воїн-доброволець, батько 4-х дітей і депутат райради з Харківщини Василь Сухина
22:24
Міністерство оборони
Щоб в АОЗ не було двовладдя, у ситуацію має втрутитись РНБО та керівництво держави: заява Громадської антикорупційної ради Міноборони
22:08
Маріуполь
Росіяни прагнуть відновити Маріуполь аби заховати тіла тисяч вбитих, як вони робили це в Грозному, – Зеленський
21:02
Володимир Зеленський
Європі потрібно посилювати армію, навіть коли війна закінчиться, – Зеленський
20:44
Покровськ
Росіяни атакували Покровськ, внаслідок чого загинула жінка
20:25
Ексклюзив
Віталій Портников
Нові пакети допомоги США Україні можуть стати козирем у перемовинах Трампа з Путіним, - Портников
20:02
OPINION
Шабля край поля
19:59
Агенція оборонних закупівель продовжить роботу під керівництвом Безрукової
19:43
Курськ
"Росія мститься своїм же громадянам": лише за день РФ скинула 14 КАБів на одне село Курської області
19:33
Ексклюзив
путін трамп
Путін хоче говорити зі США за переговорним столом про поділ світу, - експертка зі Східної Азії Бутирська
19:31
Ексклюзив
Мирослав Чех
Великий перерозподіл світу вже почався, - польський політик Чех
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV