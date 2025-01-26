У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено

Про це інформує Київ24.

Згідно з повідомленням, після ДТП один із поліцейських автомобілів відтягнули на узбіччя, щоб забезпечити прохід для пішоходів.

За повідомленнями журналістів, рух транспорту частково ускладнено на правій смузі дороги, де досі залишається маршрутка.