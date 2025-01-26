У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено
У неділю, 26 січня, у Києві на Берестейському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода: маршрутка зіткнулася з двома автомобілями патрульної поліції
Про це інформує Київ24.
Згідно з повідомленням, після ДТП один із поліцейських автомобілів відтягнули на узбіччя, щоб забезпечити прохід для пішоходів.
За повідомленнями журналістів, рух транспорту частково ускладнено на правій смузі дороги, де досі залишається маршрутка.
- Унаслідок ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський на Полтавщині, що сталася вранці 24 січня, загинула 39-річна жінка. За даними джерел Суспільного, загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, більш відома як Анет.
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