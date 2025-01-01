Велика Британія провела базову підготовку 200 українських льотчиків перед навчанням на F-16
200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на багатоцільових винищувачах F-16
Про це повідомляє Генштаб.
"Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях", - ідеться у повідомленні.
На британській авіабазі українці проходять два наземні курси: авіаційної медицини та тренування в центрифузі з високою силою перевантаження. Також їх навчають англійської мови.
Окрім того, пілоти вивчали літак Tutor, на якому навчають усіх пілотів британських ВПС. Це стало знайомством українців із бортами 4-го покоління. У програмі було не лише загальне керування літаком, а й польоти в умовах відсутності видимості — тільки за приладами. Навігація на низьких висотах і фігури вищого пілотажу.
ВПС Британії не літають на F-16, тому можуть забезпечити лише перший етап навчальної програми. Далі на українців чекає поглиблена льотна підготовка від інструкторів французьких повітряних сил. Лише потім — вони пересядуть на F-16 в одній із країн-союзниць.
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