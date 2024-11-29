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З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій

Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
21:04
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський припустив, що він готовий укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на членство в НАТО

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю Sky News.

За словами Зеленського, угода щодо припинення війни може бути укладена, якщо підконтрольна Києву територія України буде "під парасолькою НАТО". Водночас він додав, що це дозволить пізніше домовитися про повернення тимчасово окупованих територій "дипломатичним шляхом".

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми маємо під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. А потім тимчасово окуповані території Україна може повернути дипломатичним шляхом", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що припинення вогню потрібне, аби гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін "не повернеться" для захоплення українських територій.

  • 28 листопада CNN повідомляв, що команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припиненні вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
окуповані території
НАТО
вступ до НАТО
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