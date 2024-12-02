Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість перемовин із РФ щодо миру
Про це йшлося під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який 2 грудня перебуває з офіційним візитом у Києві.
"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно", - сказав Зеленський.
Ці слова президента викликали сміх у залі.
"Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом, і поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб у цьому році, у 2025 році, закінчилась ця війна", – додав глава держави.
Він також перепросив за "недипломатичну лексику".
- 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін запевнив, що нібито готовий вести переговори з Україною про закінчення війни.
- 16 листопада Зеленський назвав умови, за яких можливі переговори України та РФ.
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