Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"

Про це йшлося під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який 2 грудня перебуває з офіційним візитом у Києві.

"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно", - сказав Зеленський.

Ці слова президента викликали сміх у залі.

"Бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом, і поки що наші плани незмінні. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб у цьому році, у 2025 році, закінчилась ця війна", – додав глава держави.

Він також перепросив за "недипломатичну лексику".