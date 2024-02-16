Ймовірно, 15 лютого ворог застосував північнокорейську ракету KN-23, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Поки що уламки після вчорашньої ворожої атаки аналізують фахівці. Дійсно є одна велика вирва під Києвом. Ймовірно вона утворилася від бойової частини північнокорейської ракети KN-23. Вага бойової частини цієї ракети становить близько 500 кг. Вчора відбулося не перше використання Росією цих північнокорейських ракет", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, північнокорейська ракета KN-23 за своїми можливостями має ті самі показники, як і російська балістична ракета "Іскандер".

"Комплекси Patriot і SAMP/T збивають ці ракети. Але є питання, наскільки масово надалі Північна Корея буде передавати такі озброєння РФ. Тому, що раніше американська розвідка говорила про те, що передано біля 10 пускових і певну кількість ракет. Вже 9 пусків було зафіксовано по Україні", - додав Згурець.