Ймовірно, 15 лютого ворог застосував північнокорейську ракету KN-23, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що велика вирва під Києвом утворилася через вибух північнокорейської ракети KN-23
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Поки що уламки після вчорашньої ворожої атаки аналізують фахівці. Дійсно є одна велика вирва під Києвом. Ймовірно вона утворилася від бойової частини північнокорейської ракети KN-23. Вага бойової частини цієї ракети становить близько 500 кг. Вчора відбулося не перше використання Росією цих північнокорейських ракет", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, північнокорейська ракета KN-23 за своїми можливостями має ті самі показники, як і російська балістична ракета "Іскандер".
"Комплекси Patriot і SAMP/T збивають ці ракети. Але є питання, наскільки масово надалі Північна Корея буде передавати такі озброєння РФ. Тому, що раніше американська розвідка говорила про те, що передано біля 10 пускових і певну кількість ракет. Вже 9 пусків було зафіксовано по Україні", - додав Згурець.
- Зранку 15 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога: російські військові атакували ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС. Є влучання в центрі та на заході країни.
- Російські окупанти вночі 15 лютого запустили по території України 26 ракет різного типу. Натомість українські сили ППО знищили 13 ворожих цілей.
- Попри заяви Москви про нібито спроможність її військово-промислового комплексу закривати усі потреби, Росія змушена купувати застарілі боєприпаси та ракети, частина з яких була вироблена понад 40 років тому.
- Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.
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