Масований обстріл РФ: українська ППО знищила половину ракет
Російські окупанти вночі запустили по території України 26 ракет різного типу. Натомість українські сили ППО знищили 13 ворожих цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що вночі ворог запустив по Україні 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, 2 морського базування - "Калібр", 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (ракета північнокорейського виробництва), 2 зенітні керовані ракети С-300 й 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Зранку 15 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога: російські військові атакували ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС. Є влучання в центрі та на заході країни
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.9 Купівля 37.9Продаж 38.47
- EUR Купівля 40.75Продаж 41.51
- Актуальне
- Важливе