Росіяни атакують ракетами південно-східні області України: у Чугуєві попадання у житлову забудову
У ніч на 15 лютого в Україні оголошена повітряна тривога: російські військові атакують ракетами, у Чугуєві влучання у житлову забудову, одна людина загинула
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 1.30 стало відомо, що ракета на Сумщині, рухається курсом на Миргород.
О 1.42 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету на Сумщині, яка рухається попереднім курсом.
У Миргороді військові закликали людей залишатися в укриттях.
Міська голова Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва повідомила, що одна людина загинула внаслідок ракетного удару по місту, інформує "Суспільне".
За її словами, російські військові поцілили в район житлової забудови.
О 01:48 у ПС ЗСУ зафіксували зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00.
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