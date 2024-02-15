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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни атакують ракетами південно-східні області України: у Чугуєві попадання у житлову забудову

15 лютого, 2024 четвер
02:11
Війна з Росією запуск ракети

У ніч на 15 лютого в Україні оголошена повітряна тривога: російські військові атакують ракетами, у Чугуєві влучання у житлову забудову, одна людина загинула

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 1.30 стало відомо, що ракета на Сумщині, рухається курсом на Миргород.

О 1.42 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету на Сумщині, яка рухається попереднім курсом.

У Миргороді військові закликали людей залишатися в укриттях.

Міська голова Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва повідомила, що одна людина загинула внаслідок ракетного удару по місту, інформує "Суспільне".

За її словами, російські військові поцілили в район житлової забудови.

О 01:48 у ПС ЗСУ зафіксували зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00.

Теги:
Сумщина
Харківщина
ракетний удар
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