Росіяни атакують ракетами південно-східні області України: у Чугуєві попадання у житлову забудову

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 1.30 стало відомо, що ракета на Сумщині, рухається курсом на Миргород.

О 1.42 Повітряні сили повідомили про ще одну ракету на Сумщині, яка рухається попереднім курсом.

У Миргороді військові закликали людей залишатися в укриттях.

Міська голова Чугуєва на Харківщині Галина Мінаєва повідомила, що одна людина загинула внаслідок ракетного удару по місту, інформує "Суспільне".

За її словами, російські військові поцілили в район житлової забудови.

О 01:48 у ПС ЗСУ зафіксували зліт кількох Ту-95мс з аеродрому Оленья. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4.00.