Майже половина північнокорейських ракет, які РФ запускала по Україні, вибухнули в повітрі, – ОГП

Про це Reuters повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії польоту й вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", - ідеться у відповіді відомства на запит агентства.

За даними ОГП, уламки трьох північнокорейських ракет були виявлені у Києві та Київській області, інші ж фрагменти знайшли у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.

Загалом унаслідок обстрілів північнокорейськими ракетами Росією території України, які розпочалися 30 грудня 2023 року, загинули 24 людини, ще 115 дістали поранення. Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

В ОГП додали, що востаннє окупанти застосували північнокорейську ракету 27 лютого.

Відомство зазначило, що загальна кількість виявлених правоохоронцями запусків збігається з даними розвідки, згідно з якими КНДР доставила Росії близько 50 балістичних ракет.

Наразі українська сторона з'ясовує, чи відправляв Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за запусками своїх балістичних ракет.