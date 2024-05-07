Майже половина північнокорейських ракет, які РФ запускала по Україні, вибухнули в повітрі, – ОГП
Україна дослідила уламки 21 із приблизно 50 північнокорейських ракет, запущених Росією з кінця грудня по кінець лютого. Майже половина з них вибухнули в повітрі
Про це Reuters повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.
"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії польоту й вибухнули в повітрі. У таких випадках уламки не були знайдені", - ідеться у відповіді відомства на запит агентства.
За даними ОГП, уламки трьох північнокорейських ракет були виявлені у Києві та Київській області, інші ж фрагменти знайшли у Харківській, Полтавській, Донецькій і Кіровоградській областях.
Загалом унаслідок обстрілів північнокорейськими ракетами Росією території України, які розпочалися 30 грудня 2023 року, загинули 24 людини, ще 115 дістали поранення. Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
В ОГП додали, що востаннє окупанти застосували північнокорейську ракету 27 лютого.
Відомство зазначило, що загальна кількість виявлених правоохоронцями запусків збігається з даними розвідки, згідно з якими КНДР доставила Росії близько 50 балістичних ракет.
Наразі українська сторона з'ясовує, чи відправляв Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за запусками своїх балістичних ракет.
- Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.
- Минулого місяця Уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.
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