РФ порушила санкції проти КНДР і використала для удару по Україні північнокорейську ракету, - звіт ООН
Уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки
Про це повідомляє Reuters.
У 32-сторінковому звіті, представленому в одному з комітетів Радбезу, констатується, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.
Троє уповноважених за санкціями відвідали Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки ракети, і не знайшли жодних доказів того, що ракета була виготовлена в Росії.
У звіті вказується, що експерти ООН "не змогли самостійно визначити, звідки і ким була запущена ракета". Але інформація, надана українською стороною, "вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації".
"Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", – констатується у звіті.
Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.
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