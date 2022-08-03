English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Азербайджан оголосив про успішне завершення операції "Реванш" та вимагає демілітаризації Нагірного Карабаху

Азербайджан оголосив про успішне завершення операції "Реванш" та вимагає демілітаризації Нагірного Карабаху

3 серпня, 2022 середа
19:22
Світ Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху

Збройні сили Азербайджану захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

"3 серпня учасники незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислокується миротворчий контингент Російської Федерації, грубо порушили положення Заяви від 10 листопада 2020 року та вчинили диверсійно-терористичний акт проти частин Азербайджанської армії. Внаслідок терористичної провокації загинув наш військовослужбовець Казімов Анар Рустам огли. Крім того, елементи незаконних вірменських збройних формувань намагалися захопити Киргизький пагорб, розташований в гірському хребті, що охоплює територію Кельбаджарського і Лачинського районів, і облаштувати там нові бойові позиції", - зазначають у міноборони.

В результаті проведеної підрозділами азербайджанської армії операції у відповідь "Реванш" було взято під контроль Киргизький пагорб, а також Сарібаба по Карабахському хребту Малокавказького хребта і ряд інших важливих командних висот. На даний момент проводяться інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва доріг підведення.

"У рамках операції було знищено декілька бойових позицій незаконних збройних формувань Вірменії, а також завдано авіаудару по військовій частині в селищі Юхарі-Оратаг колишнього Агдаринського району. В результаті було знищено та поранено живу силу незаконних вірменських бойовиків, а також знищено декілька гаубиць Д-30, бойову техніку та велику кількість боєприпасів", - зазначають військові.

Азербайджанська сторона наголосила, що присутність збройних сил Вірменії та незаконних вірменських збройних формувань на територіях Азербайджану, де тимчасово дислокуються миротворці Російської Федерації, залишається джерелом небезпеки:

"Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ і роззброєння незаконних вірменських збройних формувань абсолютно необхідні".

  • Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.
  • Сьогодні, 3 серпня, міноборони Азербаджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.
  • Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.
  • Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацію, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
Читайте також:
Запоріжжя
3 серпня, 2022 середа
У Запоріжжі пролунали гучні вибухи
Перехоплена розмова російських окупантів
2 серпня, 2022 вiвторок
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
Лукашенко
31 липня, 2022 неділя
Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.53
    Купівля 38.53
    Продаж 39.65
  • EUR
    Купівля 38.83
    Продаж 40.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
3 серпня
19:48
Мінцифра
Keep Ukraine Connected: 48 українських телеком-компаній отримали з Європи обладнання для відновлення зв'язку
19:47
На фото українське поле пшениці
Уряд покращили прогнози врожаю зернових до 67 млн тонн
19:37
Українці
Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу, - Генштаб
19:29
Оленівка. Місце трагедії
Росіяни вибивали у полонених в Оленівці зізнання у "злочинах", але не змогли їх зламати і вбили, щоб приховати тортури, - розвідка
19:28
ЗСУ звільнили
ЗСУ відбили всі спроби росіян просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки
19:13
Ексклюзив
"Воюють у ЗСУ, живуть у зоні бойових дій": головред "Гендер в деталях" пояснила необхідність легалізації одностатевих союзів
19:05
Святогірська Свято-Успенська Лавра
Нацгвардія підняла прапор України над частково окупованим Святогірськом
19:00
Анонс
Культурний фронт: як розповісти світові про себе? Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:55
Ексклюзив
Павло Клімкін
На Заході не розуміють, що ситуація між Китаєм і Тайванем відрізняється від війни Росії проти України, - Клімкін
18:38
Олена Зеленська
Непомітна тривожна кнопка: Зеленська представила застосунок для жінок, які потерпають від домашнього насильства
18:38
Ексклюзив
На фото юні українці
"Там, де інші не виживуть, українці здатні будувати і розвивати": психологиня про виснаження від війни
18:37
Марія Захарова
ЦПД попередив українців про новий наратив російської пропаганди
18:29
Ексклюзив
Путін, морські десантники
Росія не готова до виснажливої війни, - військовий експерт Киричевський
18:21
Ісландія
Неподалік Рейк’явіка почалося виверження вулкану
18:20
Ексклюзив
Павло Розенко
Міжнародні організації не мали важелів впливу, щоб гарантувати безпеку захисників Азовсталі, - віцепрезидент Червоного Хреста України Розенко
18:13
Конфлікт в Нагірному Карабасі
Баку заявив про обстріл вірменами азербайджанських позицій і загибель військового, невизнана "НКР" оголосила мобілізацію
18:09
Ексклюзив
Реджеп Ердоган
Туреччина може перекрити шляхи військовим кораблям РФ, - експерт з морського права Устименко
18:07
Ексклюзив
евакуація
Близько 23 тис. українців хочуть виїхати з окупованого Херсону, - радник мера
18:01
контрабандисти
З 24 лютого ДПСУ затримала 6,4 тис. чоловіків, які намагались незаконно втекти за кордон
17:46
Василь Ломаченко
У Ломаченка з'явилась можливість провести бій з абсолютним чемпіоном світу
17:45
британія україна
Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 3 млрд фунтів, - ЗМІ
17:43
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині неминучий, - військовий експерт Киричевський
17:19
Ірина Ноздровська
​Вбивцю активістки Ірини Ноздровської засудили на 15 років за ґратами
17:14
Ексклюзив
курс долара
Курс готівкової гривні до долара буде укріплюватися, - економіст Пендзин
17:02
Одеса
СБУ викрила міжобласну шпигунську мережу ФСБ і затримала її керівника та агента
16:53
санкції проти Росії
Ембарго на російське золото: Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти РФ
16:52
Ексклюзив
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 28 липня – 2 серпня
16:47
Єврокомісія
У ЄС стабілізувалась кількість українських біженців, - єврокомісарка
16:45
Ексклюзив
Павло Клімкін
Тайвань - це лише початок: Китай прагне впливати на всю Азію, - дипломат Клімкін
16:37
Оновлено
Динамо
"Динамо" - "Штурм": букмекери дали прогноз на матч українців у Лізі чемпіонів
16:36
Ненсі Пелосі під час візиту на Тайвань
Чому візит Пелосі на Тайвань абсолютно безрозсудний?
16:26
Wi-Fi
У Держспецзв'язку пояснили, чи безпечно користуватися громадськими мережами Wi-Fi
16:14
Ексклюзив
ЗСУ ведуть бої
ЗСУ тримають Білогорівку, Серебрянку, Верхньокам'янку, Верхньокам’янське на Луганщині, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
16:11
Білий Дім
Між Білим домом і владою у Києві існує глибока недовіра - The New York Times
16:08
Зеленодольська громада, Криворізький район
Окупанти вдень обстріляли Криворізький район, є постраждалий
16:04
Сергій Гайдай
За 8 років агресії РФ Луганщина втратила 700 млрд грн валового продукту, - ОВА
15:54
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
Телеканал підозрюваного у держзраді нардепа Ковальова обшукує ДБР
15:51
НТВ Мир
Оператор супутникового зв'язку ЄС вимкнув російський канал "НТВ-Мир" за антиукраїнську пропаганду
15:41
Ексклюзив
російські війська окупанти
Ворогу буде важче вести бойові дії в зимовий період, - заступниця командира батальйону "Карпатська Січ" Чашка
15:26
Ексклюзив
Вадим Лях
Евакуація з Донеччини поки що добровільна, - очільник Слов'янської міської ВА Лях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV