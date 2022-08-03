Про це йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

"3 серпня учасники незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислокується миротворчий контингент Російської Федерації, грубо порушили положення Заяви від 10 листопада 2020 року та вчинили диверсійно-терористичний акт проти частин Азербайджанської армії. Внаслідок терористичної провокації загинув наш військовослужбовець Казімов Анар Рустам огли. Крім того, елементи незаконних вірменських збройних формувань намагалися захопити Киргизький пагорб, розташований в гірському хребті, що охоплює територію Кельбаджарського і Лачинського районів, і облаштувати там нові бойові позиції", - зазначають у міноборони.

В результаті проведеної підрозділами азербайджанської армії операції у відповідь "Реванш" було взято під контроль Киргизький пагорб, а також Сарібаба по Карабахському хребту Малокавказького хребта і ряд інших важливих командних висот. На даний момент проводяться інженерні роботи з облаштування нових позицій та будівництва доріг підведення.

"У рамках операції було знищено декілька бойових позицій незаконних збройних формувань Вірменії, а також завдано авіаудару по військовій частині в селищі Юхарі-Оратаг колишнього Агдаринського району. В результаті було знищено та поранено живу силу незаконних вірменських бойовиків, а також знищено декілька гаубиць Д-30, бойову техніку та велику кількість боєприпасів", - зазначають військові.

Азербайджанська сторона наголосила, що присутність збройних сил Вірменії та незаконних вірменських збройних формувань на територіях Азербайджану, де тимчасово дислокуються миротворці Російської Федерації, залишається джерелом небезпеки:

"Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ і роззброєння незаконних вірменських збройних формувань абсолютно необхідні".

Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

Сьогодні, 3 серпня, міноборони Азербаджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.

Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.

Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацію, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.

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