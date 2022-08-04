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Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії

4 серпня, 2022 четвер
06:10
Світ

У Європейському Союзі закликають негайно припинити бойові дії між Азербайджаном і Вірменією біля Лачинського коридору

Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в твітер.


Стано наголосив на важливості досягнення деескалації і повного дотримання режиму припинення вогню,  а також закликав сторони повернутися за стіл переговорів для пошуку узгоджених рішень.


"Європейський Союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану і Вірменії навколо Лачинського коридору і в інших місцях уздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей і появи постраждалих", - написав він.


Також представник зовнішньополітичної служби додав, що ЄС готовий сприяти подоланню напруженості і продовжувати свою участь у забезпеченні сталого миру і стабільності на Південному Кавказі.

  • 3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод. 
  • У свою чергу збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки. 
  • Після цього Вірменія закликала міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.

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ЄС
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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