Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії
У Європейському Союзі закликають негайно припинити бойові дії між Азербайджаном і Вірменією біля Лачинського коридору
Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано в твітер.
Стано наголосив на важливості досягнення деескалації і повного дотримання режиму припинення вогню, а також закликав сторони повернутися за стіл переговорів для пошуку узгоджених рішень.
"Європейський Союз закликає негайно припинити бойові дії, які спалахнули між силами Азербайджану і Вірменії навколо Лачинського коридору і в інших місцях уздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до загибелі людей і появи постраждалих", - написав він.
Також представник зовнішньополітичної служби додав, що ЄС готовий сприяти подоланню напруженості і продовжувати свою участь у забезпеченні сталого миру і стабільності на Південному Кавказі.
- 3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.
- У свою чергу збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.
- Після цього Вірменія закликала міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.
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