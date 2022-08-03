Вірменія закликає міжнародне співтовариство сприяти "встановленню миру та стабільності" в Нагірному Карабаху
Вірменія закликає міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми
Про це повідомляє Armenpres, з посиланням на заяву МЗС Вірменії.
"Вважаємо неприпустимим заяви азербайджанської сторони, якими робиться спроба в односторонньому порядку змінити правовий режим Лачинського коридору… Закликаємо всі сторони тристоронньої Заяви дотримуватися взятих на себе зобов'язань, докласти негайних зусиль для виконання умов, встановлених Заявою від 9 листопада 2020 року, у тому числі підтримання режиму припинення вогню, відкриття регіональних комунікацій, звільнення військовополонених та інших утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.
МЗС Вірменії наголошує, що країна виконала всі свої зобов'язання. Причиною невиконання низки пунктів тристоронньої Заяви від 9 листопада є їхнє довільне тлумачення Азербайджаном, агресивна риторика і дії, що триває.
"Республіка Вірменія, ще раз підтверджуючи свою прихильність до порядку денного встановлення миру та стабільності в регіоні, закликає міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних відносин і дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми", - підсумовують вірменські дипломати.
- Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.
- Сьогодні, 3 серпня, міноборони Азербаджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.
- Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.
- Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацію, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.
- Збройні сили Азербайджану сьогодні повідомили, що операція ,яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.
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