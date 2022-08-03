Про це повідомляє Armenpres, з посиланням на заяву МЗС Вірменії.

"Вважаємо неприпустимим заяви азербайджанської сторони, якими робиться спроба в односторонньому порядку змінити правовий режим Лачинського коридору… Закликаємо всі сторони тристоронньої Заяви дотримуватися взятих на себе зобов'язань, докласти негайних зусиль для виконання умов, встановлених Заявою від 9 листопада 2020 року, у тому числі підтримання режиму припинення вогню, відкриття регіональних комунікацій, звільнення військовополонених та інших утримуваних осіб", - йдеться у повідомленні.

МЗС Вірменії наголошує, що країна виконала всі свої зобов'язання. Причиною невиконання низки пунктів тристоронньої Заяви від 9 листопада є їхнє довільне тлумачення Азербайджаном, агресивна риторика і дії, що триває.

"Республіка Вірменія, ще раз підтверджуючи свою прихильність до порядку денного встановлення миру та стабільності в регіоні, закликає міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних відносин і дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми", - підсумовують вірменські дипломати.

Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербаджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

Сьогодні, 3 серпня, міноборони Азербаджану оголосило, що вірмени завдали інтенсивного обстрілу позиції азербайджанської армії, в наслідок чого загинув військовий. Після цього збройні сили Азербайджану розпочали операцію проти вірменських підрозділів у напрямку Лачинського району Нагірного Карабаху. В неофіційних джерелах з'явилась інформація, що загинули 4 та поранено 15 вірменських військових.

Також сьогодні президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію.

Цікавим підтекстом сьогоднішніх подій є те, що невдовзі має відбутись зустріч Ердогана й Путіна. За попередньою інформацію, їхні переговори заплановані на 5 серпня у Сочі. Адже відомо, що Туреччина відкрито підтримує Азербайджан, а позиції Вірменії опираються на "миротворчий" контингент Росії.

Збройні сили Азербайджану сьогодні повідомили, що операція ,яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.

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