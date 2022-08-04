Політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Геополітична ситуація змінилася. Ситуація в цілому підводить до того, що Вірменія опинилася в глухому куті. З одного боку Європейський Союз вимагає розблокування шляхів сполучення та зміни підходу. Азербайджан має з Росією своєрідний довірчий контакт, який не дозволяє Вірменії апелювати до російського фактора", - зазначив Велізаде.

Експерт додав, що проти Вірменії грає також військова присутність в регіоні.

"Збройні сили Вірменії, які дислокуються біля Лачинського коридору, грають роль проти геополітичної ситуації, яка наразі складається. Вони - рудимент минулої епохи, 1990-х рр", - зауважив Ільгар Велізаде.

3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербайджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.

Своєю чергою збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.

Після цього Вірменія закликала міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.

Пізніше представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії.

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