Вірменія опинилася у глухому куті: Євросоюз тисне, а російський фактор нівельовано, - азербайджанський політолог Велізаде
Азербайджанський політолог Ільгар Велізаде розповів, що Вірменія опинилася в глухому куті, адже Європейський Союз наполягає на припиненні конфлікту з Азербайджаном, а російський фактор уже нівельовано
Політолог поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Геополітична ситуація змінилася. Ситуація в цілому підводить до того, що Вірменія опинилася в глухому куті. З одного боку Європейський Союз вимагає розблокування шляхів сполучення та зміни підходу. Азербайджан має з Росією своєрідний довірчий контакт, який не дозволяє Вірменії апелювати до російського фактора", - зазначив Велізаде.
Експерт додав, що проти Вірменії грає також військова присутність в регіоні.
"Збройні сили Вірменії, які дислокуються біля Лачинського коридору, грають роль проти геополітичної ситуації, яка наразі складається. Вони - рудимент минулої епохи, 1990-х рр", - зауважив Ільгар Велізаде.
- 3 серпня у Нагірному Карабаху сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими військовими, внаслідок якої є загиблі та поранені з обох боків. Президент невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив в Нагірному Карабасі часткову військову мобілізацію. Відзначимо, що причиною загострення ситуації стала вимога Азербайджану звільнити Лачинський коридор, що з'єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. Вірменія назвала це порушенням попередніх мирних угод.
- Своєю чергою збройні сили Азербайджану повідомили, що операція, яку вони почали, пройшла успішно, вони захопили ряд ключових висот та вимагають повного виведення військ Вірменії та інших збройних формувань з невизнаної республіки.
- Після цього Вірменія закликала міжнародне співтовариство вжити заходів для припинення агресивних дій Азербайджану та запустити для цього необхідні міжнародні механізми.
- Пізніше представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано закликав закликав Азербайджан і Вірменію припинити бойові дії.
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