Грузія, Азербайджан та Туреччина почали спільні військові навчання

Про це повідомляє видання "Imedinews".

На військовій базі Мухровані, де розташований навчальний центр частин спецпризначення Міноборони Грузії, сьогодні відкрилося навчання сил спеціальних операцій Грузії, Туреччини та Азербайджану "Кавказький орел-2022".

За повідомленням оборонного відомства Грузії, метою навчань є поглиблення синхронізації та координації можливостей сил спеціального призначення підрозділами спеціальних операцій сил оборони Грузії, Азербайджану та Туреччини, а також обмін досвідом, підвищення оперативної сумісності та покращення командування та управління у багатонаціональному середовищі.

Групи спеціального призначення, які беруть участь у маневрах, поділяться досвідом вогневої та медичної підготовки, бойових дій у населених пунктах та проведення спецоперацій, йдеться у повідомленні.

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