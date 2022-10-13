Про це повідомляє news.am.

"Під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим у Вашингтоні ми обговорили терміни укладання мирного договору, тобто до кінця року хочемо мати договір. Також з питання делімітації: досягнуто домовленості, що делімітація пройде до кінця року ", - заявив Григорян у середу громадському телебаченню Вірменії.

Він нагадав, що кордон Вірменії та Азербайджану був делімітований у 1929 році. "Залишилося дійти взаємної згоди, що ми приймаємо це за основу, як кордон між Вірменією та Азербайджаном, приймаємо цей кордон, застраховуємо 29 800 кв. км. території Вірменії і рухаємося вперед", - зазначив він.

Григорян повідомив, що щодо механізмів поки немає ясності, але є розуміння, що треба рухатися в цьому напрямку.

Він також зазначив, що обговорив із Гаджієвим повне виведення азербайджанських військ з території Вірменії.

"Вірменія, як і раніше, стурбована тим, що Азербайджан після мирного договору може використовувати привід недемілітаризованого кордону для нападу на Вірменію, тому це питання прояснено", - сказав він.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН. Т

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb