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Радбез Вірменії: До кінця року маємо розробити мирну угоду й встановити кордон з Азербайджаном

13 жовтня, 2022 четвер
03:10
Світ Вірменія

Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном

Про це повідомляє news.am.

"Під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим у Вашингтоні ми обговорили терміни укладання мирного договору, тобто до кінця року хочемо мати договір. Також з питання делімітації: досягнуто домовленості, що делімітація пройде до кінця року ", - заявив Григорян у середу громадському телебаченню Вірменії.

Він нагадав, що кордон Вірменії та Азербайджану був делімітований у 1929 році. "Залишилося дійти взаємної згоди, що ми приймаємо це за основу, як кордон між Вірменією та Азербайджаном, приймаємо цей кордон, застраховуємо 29 800 кв. км. території Вірменії і рухаємося вперед", - зазначив він.

Григорян повідомив, що щодо механізмів поки немає ясності, але є розуміння, що треба рухатися в цьому напрямку.

Він також зазначив, що обговорив із Гаджієвим повне виведення азербайджанських військ з території Вірменії.

"Вірменія, як і раніше, стурбована тим, що Азербайджан після мирного договору може використовувати привід недемілітаризованого кордону для нападу на Вірменію, тому це питання прояснено", - сказав він.

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  • 5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду

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Азербайджан
Вірменія
США
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