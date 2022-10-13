Радбез Вірменії: До кінця року маємо розробити мирну угоду й встановити кордон з Азербайджаном
Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили терміни укладання мирного договору та делімітації кордону між Баку та Єреваном
Про це повідомляє news.am.
"Під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим у Вашингтоні ми обговорили терміни укладання мирного договору, тобто до кінця року хочемо мати договір. Також з питання делімітації: досягнуто домовленості, що делімітація пройде до кінця року ", - заявив Григорян у середу громадському телебаченню Вірменії.
Він нагадав, що кордон Вірменії та Азербайджану був делімітований у 1929 році. "Залишилося дійти взаємної згоди, що ми приймаємо це за основу, як кордон між Вірменією та Азербайджаном, приймаємо цей кордон, застраховуємо 29 800 кв. км. території Вірменії і рухаємося вперед", - зазначив він.
Григорян повідомив, що щодо механізмів поки немає ясності, але є розуміння, що треба рухатися в цьому напрямку.
Він також зазначив, що обговорив із Гаджієвим повне виведення азербайджанських військ з території Вірменії.
"Вірменія, як і раніше, стурбована тим, що Азербайджан після мирного договору може використовувати привід недемілітаризованого кордону для нападу на Вірменію, тому це питання прояснено", - сказав він.
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