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Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду

5 жовтня, 2022 середа
10:27
Світ Ентоні Блінкен

Глави МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку

Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичних відомств трьох держав, повідомляє "Європейська правда".

У розмові дипломати представили свої думки за підсумками зустрічі, що відбулася 2 жовтня у Женеві.

Як заявило МЗС Вірменії, під час бесіди співрозмовники "обмінялися думками щодо розробки вірмено-азербайджанського мирного договору та створення дискусійного механізму між Степанакертом та Баку".

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив про необхідність виведення збройних сил Азербайджану з суверенної території Вірменії, негайної репатріації вірменських військовополонених і безумовного дотримання режиму припинення вогню.

"У контексті запобігання новим агресіям наголошено на важливості впровадження міжнародних механізмів моніторингу та контролю за ситуацією на кордоні", - йдеться у повідомленні відомства.

У повідомленні МЗС Азербайджану йдеться, що міністр Джейхун Байрамов висловив сподівання, що "сторони продовжать переговори щодо тексту мирного договору на основі елементів, запропонованих Баку на зустрічі в Женеві".

Відомство зазначило, що заклик Азербайджану про проведення у жовтні двосторонньої комісії з делімітації вірмено-азербайджанського кордону зустріли позитивно.

"Байрамов заявив, що Азербайджан прихильний до забезпечення миру в регіоні і ще раз підтвердив готовність підписати мирний договір. Міністр також додав, що у постконфліктний період Баку продовжить роботу з метою реінтеграції вірменського населення, яке проживає в Карабаському регіоні Азербайджану", - наголошується в інформації.

Блінкен, зі свого боку, "висловив вдячність за позитивні кроки, які Вірменія та Азербайджан роблять для досягнення стійкої мирної угоди", заявили у Держдепі США.

"Він привітав зустріч між міністрами 2 жовтня як важливий крок вперед у мирному процесі. Секретар високо оцінив звільнення військовополонених і підтвердив наше зобов'язання допомогти Вірменії та Азербайджану розв'язувати проблеми мирним шляхом і підкреслив, що дипломатія є єдиним шляхом вперед", - йдеться у повідомленні.

  • 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішені конфлікту з Азербайджаном.
  • Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".
  • Також 13 вересня через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН. Тоді ж заявили, що спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає  Азербайджан та Вірменію.
  • 14 вересня Пашинян знову попросив про військову допомогу у вирішенні конфлікту з Азербайджаном в країн-членів ОДКБ.
  • 15 вересня в радбезі Вірменії заявили, що досягли перемир'я з Азербайджаном.
  • 18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.
  • 29 вересня стало відомо, що Вірменія та Азербайджан вкотре звинуватили одне одного в обстрілах ,які вдалося припинити за посередництва США.
  • 1 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван цілком імовірно може вийти з Організації договору з колективної безпеки.

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Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
Ентоні Блінкен
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