Азербайджан та Вірменія вкотре звинуватили один одного в обстрілах, є поранені і загиблі
Під час взаємних обстрілів 28 вересня в Азербайджані та Вірменії є поранені та загиблі
Про це інформують вірменське та азербайджанське оборонні відомства
Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану в середу, 28 вересня, знову заявили, що країни – попри домовленості - обстрілюють одна одну, у підсумку чого є поранені та загиблі.
Як наголосили в Міноборони Азербайджану, "28 вересня приблизно о 18:00 підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї підрозділи Азербайджанської Армії в напрямку Алагеллар Кяльбаджарського району ". У підсумку поранено військовослужбовця.
Натомість у Вірменії наголошують на тому, що в цей час саме "підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили вогонь у напрямку бойових позицій, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, з мінометів і великокаліберної зброї". Загинули три людини.
- Однак уже на 22.00 ситуація на вірменсько-азербайджанському кордоні відносно стабілізувалася.
- Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
- Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
- Спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає Азербайджан та Вірменію з метою допомогти врегулюванню конфлікту
- У радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з Азербайджаном
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе