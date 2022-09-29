Про це інформують вірменське та азербайджанське оборонні відомства

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану в середу, 28 вересня, знову заявили, що країни – попри домовленості - обстрілюють одна одну, у підсумку чого є поранені та загиблі.

Як наголосили в Міноборони Азербайджану, "28 вересня приблизно о 18:00 підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї підрозділи Азербайджанської Армії в напрямку Алагеллар Кяльбаджарського району ". У підсумку поранено військовослужбовця.

Натомість у Вірменії наголошують на тому, що в цей час саме "підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили вогонь у напрямку бойових позицій, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, з мінометів і великокаліберної зброї". Загинули три людини.

Однак уже на 22.00 ситуація на вірменсько-азербайджанському кордоні відносно стабілізувалася.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

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