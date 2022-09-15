Про це повідомляє Громадське телебачення Вірменії.

Будь-якого документа або угоди, яка готується до підписання з Баку, не існує, зауважив він.

"Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20:00 (19:00 за Києвом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан буде дотримуватися цієї домовленості", - наголосив Григорян.

У свою чергу Азербайджан поки не підтвердив подібні заяви.

А прессекретар міністерства оборони Вірменії Арам Торосян повідомив, що 14 вересня з 20:00 за місцевим часом в усіх напрямках вогонь практично припинився, значних інцидентів не зафіксовано.

Близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликала Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

Проте країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу".

14 вересня Вірменія та Азербайджан знову звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню. Згодом міноборони Вірменії заявило про другий обстріл автомобілів ФСБ Росії з боку Азербайджану. Баку спростовував.

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