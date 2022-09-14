Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню

Про те, що відбувається на кордоні сьогодні, 14 вересня, повідомили у міноборони учасників конфлікту

Військове відомство Вірменії заявило, що у ніч із 13 на 14 вересня ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні продовжувала залишатися напруженою:

"Противник використав ударні безпілотники у напрямку Джермука. Хоча на інших напрямках розв'язаної напередодні агресії суттєвих подій зафіксовано не було, сьогодні, починаючи з 08:00, противник відновив дії із застосуванням артилерії, мінометів та великокаліберної стрілецької зброї, зокрема у напрямках Джермука та верин-Шоржі".

Міноборони Азербайджану повідомляє, що у ніч з 13 на 14 вересня і сьогодні вранці збройні сили Вірменії, знову порушивши досягнуту угоду про припинення вогню:

"Мінометного та артилерійського обстрілу зазнали підрозділу азербайджанської армії у Кяльбаджарському та Лачинському напрямках… Наразі позиції Азербайджанської Армії періодично зазнають обстрілу. Наші підрозділи вживають належних заходів у відповідь".

Телеграм-канали пишуть, що з раннього ранку бойові дії на ділянці Ішханасар у Сісіані відновилися. На даний момент точаться важкі бої. З 09:00 ранку звуки розривів снарядів чути й у Горісі.

Телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану провела Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона. У своєму твітері вона зазначила, що буде вимагати припинення ударів по території Вірменії, дотримання режиму припинення вогню та повернення до переговорів.

Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану також обговорюватиметься сьогодні у Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.

Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.

Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту

14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"

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