Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню
Країни продовжують звинувачувати одна одну у провокуванні військового конфлікту та ведуть взаємні обстріли – міжнародна спільнота активно прагне залагодити ситуацію
Про те, що відбувається на кордоні сьогодні, 14 вересня, повідомили у міноборони учасників конфлікту
Військове відомство Вірменії заявило, що у ніч із 13 на 14 вересня ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні продовжувала залишатися напруженою:
"Противник використав ударні безпілотники у напрямку Джермука. Хоча на інших напрямках розв'язаної напередодні агресії суттєвих подій зафіксовано не було, сьогодні, починаючи з 08:00, противник відновив дії із застосуванням артилерії, мінометів та великокаліберної стрілецької зброї, зокрема у напрямках Джермука та верин-Шоржі".
Міноборони Азербайджану повідомляє, що у ніч з 13 на 14 вересня і сьогодні вранці збройні сили Вірменії, знову порушивши досягнуту угоду про припинення вогню:
"Мінометного та артилерійського обстрілу зазнали підрозділу азербайджанської армії у Кяльбаджарському та Лачинському напрямках… Наразі позиції Азербайджанської Армії періодично зазнають обстрілу. Наші підрозділи вживають належних заходів у відповідь".
Телеграм-канали пишуть, що з раннього ранку бойові дії на ділянці Ішханасар у Сісіані відновилися. На даний момент точаться важкі бої. З 09:00 ранку звуки розривів снарядів чути й у Горісі.
Телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану провела Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона. У своєму твітері вона зазначила, що буде вимагати припинення ударів по території Вірменії, дотримання режиму припинення вогню та повернення до переговорів.
Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану також обговорюватиметься сьогодні у Раді безпеки ООН.
- Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
- Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
- Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
- 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
- Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"
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