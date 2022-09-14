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Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню

14 вересня, 2022 середа
11:09
Світ Азербайджан

Країни продовжують звинувачувати одна одну у провокуванні військового конфлікту та ведуть взаємні обстріли – міжнародна спільнота активно прагне залагодити ситуацію

Про те, що відбувається на кордоні сьогодні, 14 вересня, повідомили у міноборони учасників конфлікту

Військове відомство Вірменії заявило, що у ніч із 13 на 14 вересня ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні продовжувала залишатися напруженою:

"Противник використав ударні безпілотники у напрямку Джермука. Хоча на інших напрямках розв'язаної напередодні агресії суттєвих подій зафіксовано не було, сьогодні, починаючи з 08:00, противник відновив дії із застосуванням артилерії, мінометів та великокаліберної стрілецької зброї, зокрема у напрямках Джермука та верин-Шоржі".

Міноборони Азербайджану повідомляє, що у ніч з 13 на 14 вересня і сьогодні вранці збройні сили Вірменії, знову порушивши досягнуту угоду про припинення вогню:

"Мінометного та артилерійського обстрілу зазнали підрозділу азербайджанської армії у Кяльбаджарському та Лачинському напрямках… Наразі позиції Азербайджанської Армії періодично зазнають обстрілу. Наші підрозділи вживають належних заходів у відповідь".

Телеграм-канали пишуть, що з раннього ранку бойові дії на ділянці Ішханасар у Сісіані відновилися. На даний момент точаться важкі бої. З 09:00 ранку звуки розривів снарядів чути й у Горісі.

Телефонні переговори з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану провела Міністр закордонних справ Франції Катрін Колона. У своєму твітері вона зазначила, що буде вимагати припинення ударів по території Вірменії, дотримання режиму припинення вогню та повернення до переговорів.

Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану також обговорюватиметься сьогодні у Раді безпеки ООН.

  • Нагадаємо, близько опівночі у ніч на 13 вересня Азербайджан почав обстріл території Вірменії. Сторони навзаєм звинувачують одна одну у початку воєнних дій та повідомляють про вбитих і поранених.
  • Лідери Вірменії звернулись до РФ, ОДКБ та ООН з проханням вирішити конфлікт з Азербайджаном.
  • Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії, а Франція скликає Радбез ООН. У МЗС України теж закликали Вірменію та Азербайджан до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту
  • 14 вересня Азербайджан та Вірменію відвідає спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар. Він буде наголошувати на продовженні переговорів між лідерами Азербайджану та Вірменії за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля.
  • Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії у конфлікті з Азербайджаном – лише висловили співчуття і створили "робочу групу"

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Азербайджан
Вірменія
Радбез ООН
Нагірний Карабах
Військові новини
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