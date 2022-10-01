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Вірменія може припинити членство в ОДКБ

1 жовтня, 2022 субота
12:21
Світ Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Єреван цілком імовірно може вийти з Організації договору з колективної безпеки

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії, цитує Вірменпрес.

Причиною для можливого ухвалення такого рішення стало загострення між Вірменією та Азербайджаном та відсутність чіткої політичної оцінки ситуації від країн-членів ОДКБ.

"Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії", - сказав Пашинян. Він наголосив, що це "не просто гра слів, а дуже серйозний зміст".

Він зазначив, що раніше під час обговорень безпекових питань з ОДКБ його запевняли в тому, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ. Однак після подій 2021 року на ділянках Сотка та Хознавара Пашинян не отримав обіцяної підтримки з боку інших країн-членів ОДКБ.

Коли минулого року відбулися події на ділянках Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований і не делімітований. Звідси постало питання: у такому разі де проходить ця червона лінія?" - зазначив Пашинян.

На його думку, сказати, що між Азербайджаном і Вірменією нема кордонів, означає сказати, що ОДКБ їх теж не має, а отже й не має зони відповідальності та просто не існує.

"Це важливо не лише для Вірменії, а й для ОДКБ, бо сказати, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, означає сказати, що немає ОДКБ, бо ОДКБ має зону відповідальності, яка позначена кордонами. Якщо немає кордону, то немає і зони відповідальності, якщо немає зони відповідальності, то немає й організації", - наголосив Пашинян.

Також прем'єр-міністр Вірменії нагадав, що кордони між Росією та Білоруссю, Росією та Азербайджаном теж не демаркований.

"Це означає, що, наприклад, теоретично Азербайджан може також вторгнутися на територію Російської Федерації чи Росія може вторгнутися на територію Азербайджану, а якщо скажуть, що відбувається, то можна відповісти, що кордон не демаркований?" - сказав Пашинян.

  • 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішені конфлікту з Азербайджаном.
  • Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу".
  • Також 13 вересня через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН. Тоді ж заявили, що спеціальний представник ЄС із Південного Кавказу Тойво Клаар 14 вересня відвідає  Азербайджан та Вірменію.
  • 14 вересня Пашинян знову попросив про військову допомогу у вирішенні конфлікту з Азербайджаном в країн-членів ОДКБ.
  • 15 вересня в радбезі Вірменії заявили, що досягли перемир'я з Азербайджаном.
  • 18 вересня в столиці Вірменії Єревані пройшов мітинг за вихід країни з ОДКБ.
  • 29 вересня стало відомо, що Вірменія та Азербайджан вкотре звинуватили одне одного в обстрілах.

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