Азербайджан відправив 29 тонн гуманітарної допомоги українським біженцям в Молдові
Уряд Азербайджану направив у Молдову гуманітарну допомогу для біженців з України
Про це повідомляє Turan.
15 квітня з Баку до Кишинева вилетів літак з вантажем 29 млн тонн вартістю понад 1,7 млн манатів. (Manat - офіційна валюта Азербайджану, це понад 925 тисяч євро). Партія гуманітарної допомоги складається з ліків та товарів першої необхідності.
Додають, в ніч на 19 березня виконавча влада Баку направила киянам партію 30 тонн гуманітарної допомоги. Також 12 березня Азербайджан відправив в Україну партію гуманітарної допомоги - продуктів харчування та ліків на суму 5,5 млн євро.
- Нагадаємо, 28 березня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він повідомив, що Азербайджан готовий надати Україні пальне на проведення посівної.
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