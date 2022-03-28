Азербайджан готовий надати Україні пальне на проведення посівної, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
Про це він написав у Twitter.
"Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - повідомив Зеленський.
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