Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Відомо, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану Арарат Мірзоян та Джейхун Байрамов останній раз зустрічалися на початку жовтня у Женеві.

Переговори у Женеві, по суті, були першими, до порядку денного яких було включено текст мирного договору.

Пізніше, 6 жовтня, у Празі відбулася чотиристороння зустріч глав Вірменії, Азербайджану, Франції та Європейської ради, за підсумками якої було прийнято спільну заяву.

МЗС РФ розкритикувало Захід через спробу "за будь-яку ціну вклинитися" в вірмено-азербайджанське врегулювання і витіснити Росію з процесу.

13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались обстріли з мінометів і важкої артилерії. Того ж дня прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив у Путіна та ОДКБ допомоги у вирішенні конфлікту з Азербайджаном.

Країни ОДКБ не стали на захист Вірменії, висловили свої співчуття та створили "робочу групу". Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Франція скликала Радбез ООН. Т

5 жовтня Вірменія та Азербайджан за посередництва США обговорили мирну угоду.