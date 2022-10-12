Глави МЗС Вірменії, Азербайджану і Росії проведуть зустріч в Астані 14 жовтня
У столиці Казахстану з ініціативи російської сторони 14 жовтня планується проведення тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії
Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".
Відомо, що глави МЗС Вірменії та Азербайджану Арарат Мірзоян та Джейхун Байрамов останній раз зустрічалися на початку жовтня у Женеві.
Переговори у Женеві, по суті, були першими, до порядку денного яких було включено текст мирного договору.
Пізніше, 6 жовтня, у Празі відбулася чотиристороння зустріч глав Вірменії, Азербайджану, Франції та Європейської ради, за підсумками якої було прийнято спільну заяву.
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