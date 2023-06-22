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Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні

22 червня, 2023 четвер
01:49
Війна з Росією Болгарія

До нового пакету допомоги Україні увійдуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії і їх не потрібно закуповувати

Про це повідомив міністр оборони Тодор Тагарєв, інформує болгарська служба "Радіо Свобода".

"Перед Радою міністрів поставлено завдання продовжувати надавати військову допомогу відповідно до заявлених потреб і наших можливостей", - сказав Тагарєв. - "Ми працюємо над виконанням цього пункту рішення і вже зовсім скоро оголосимо про надання наступного пакету військової допомоги Україні".

У грудні попередній парламент ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги. Тимчасовий уряд скерував таку допомогу згідно з рішенням парламенту. Однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва і порадив призначеному ним кабінету не допускати цього в майбутньому .

Однак новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Миколою Деньковим має іншу позицію.

За словами нового міністра оборони, нова допомога, яку буде надіслано, складатиметься зі зброї та боєприпасів, які вже є на болгарських складах і їх не потрібно закупляти.

"Мова йде про озброєння та боєприпаси, які є. Багато з яких вже відслужили або у них закінчився термін експлуатації і які все одно потрібно замінити", – сказав Тагарєв. – "У деяких випадках навіть для деяких систем, які не повністю функціональні. Вони [українці] і таке готові взяти".

Він не уточнив обсяг нової військової допомоги, яка готується, але зазначив, що ця партія порівнянна з тією, що була надана у грудні.

  • Нагадаємо, Болгарія 9 грудня узгодила передачу Україні легкого озброєння та боєприпасів.
  • На початку квітня міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. 6 квітня Болгарія повністю закрила порти для російських суден у рамках директиви ЄС про виконання санкцій.
  • 11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
  • 6 червня міністр оборони Тодор Тагарев заявив, що новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні. Проте 20 червня президент Болгарії Румен Радев сказав, що участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою.

Болгарія
зброя для України
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