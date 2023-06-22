Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні

Про це повідомив міністр оборони Тодор Тагарєв, інформує болгарська служба "Радіо Свобода".

"Перед Радою міністрів поставлено завдання продовжувати надавати військову допомогу відповідно до заявлених потреб і наших можливостей", - сказав Тагарєв. - "Ми працюємо над виконанням цього пункту рішення і вже зовсім скоро оголосимо про надання наступного пакету військової допомоги Україні".

У грудні попередній парламент ухвалив рішення про надання Україні військової допомоги. Тимчасовий уряд скерував таку допомогу згідно з рішенням парламенту. Однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва і порадив призначеному ним кабінету не допускати цього в майбутньому .

Однак новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Миколою Деньковим має іншу позицію.

За словами нового міністра оборони, нова допомога, яку буде надіслано, складатиметься зі зброї та боєприпасів, які вже є на болгарських складах і їх не потрібно закупляти.

"Мова йде про озброєння та боєприпаси, які є. Багато з яких вже відслужили або у них закінчився термін експлуатації і які все одно потрібно замінити", – сказав Тагарєв. – "У деяких випадках навіть для деяких систем, які не повністю функціональні. Вони [українці] і таке готові взяти".

Він не уточнив обсяг нової військової допомоги, яка готується, але зазначив, що ця партія порівнянна з тією, що була надана у грудні.