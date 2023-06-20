Президент Болгарії Радев: участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою
Президент Болгарії Румен Радєв вважає можливу передачу Україні снарядів помилкою. Він заявив про небажання приєднатися до плану ЄС із надання мільйона боєприпасів
Як пише БНР, так Румен Радев висловився під час спілкування з журналістами після відкриття триденного форуму "Зелений тиждень 2023".
"Коли я представляв Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію - стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи про один мільйон снарядів для України. Якщо уряд прийме таке рішення, на мій погляд, це буде помилка.
Ви бачите, що конфлікт загострюється, несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи. І в Болгарії, і в Брюсселі я стверджував, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю, у війну в Україні", - сказав президент.
Зазначається, що тема відправлення снарядів в Україну викликала заочну суперечку між президентом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Останній вважає, що Болгарія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.
- 9 грудня повідомлялося, що Болгарія направить Україні перший із початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги, до якого увійдуть легке озброєння та боєприпаси.
- Також уряд Болгарії затвердив близько $20 мільйонів додаткового фінансування на гуманітарну підтримку українців, які знайшли тимчасовий притулок в країні.
- Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами.
- У травні країни Європейського союзу заявили про збільшення об'ємів виробництва снарядів до мільйона одиниць в рік. Боєприпаси будуть отримувати Україна та члени ЄС.
- Також 23 травня зазначалося, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
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