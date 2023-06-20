Президент Болгарії Радев: участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою

Як пише БНР, так Румен Радев висловився під час спілкування з журналістами після відкриття триденного форуму "Зелений тиждень 2023".

"Коли я представляв Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію - стало зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи про один мільйон снарядів для України. Якщо уряд прийме таке рішення, на мій погляд, це буде помилка.

Ви бачите, що конфлікт загострюється, несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи. І в Болгарії, і в Брюсселі я стверджував, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю, у війну в Україні", - сказав президент.

Зазначається, що тема відправлення снарядів в Україну викликала заочну суперечку між президентом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Останній вважає, що Болгарія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.