Про це повідомляє BTA.

"Уряд затвердив додаткові видатки бюджету міністерства туризму на 2022 рік у сумі 37 620 000 левів для надання гуманітарної допомоги переміщеним особам, які шукають тимчасовий захист в Болгарії внаслідок воєнних дій в Україні, на періоди 24 лютого - 31 травня 2022 року та 1 червня 2022 року - 24 лютого 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Виділення коштів буде здійснено шляхом економії видатків та/або трансфертів з державного бюджету на 2022 рік.

Нагадаємо, усередині листопада уряд Болгарії продовжив дію державної програми щодо розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року.

А напередодні стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму 243 млн доларів.

І 16 грудня парламент Болгарії проголосував за затвердження угоди з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів.

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