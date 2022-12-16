Парламент Болгарії затвердив угоду про постачання озброєння Україні

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Рішення схвалили 166 голосами, 48 депутатів виступили проти. Зокрема, проти голосувала Болгарська соціалістична партія (БСП) та проросійська партія "Відродження". Соціалісти закликали президента Румена Радєва накласти вето.

Минулого тижня депутати проголосували за затвердження списку озброєнь, які мають надати Україні. Список був засекречений.

Рішення затверджує пропозицію, внесену урядом Болгарії в листопаді, про надання Україні військової допомоги.

Глава міністерства оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі поставити важке озброєння Україні, а лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов сказав, що список засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Він зазначив, що жодна країна не розкриває повну інформацію про зброю, яку вона відправляє до України.

Нагадаємо, 3 листопада Народні збори (парламент) Болгарії підтримали резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

2 грудня Болгарія заявила про намір передати Україні стрілецьку зброю і "деякі боєприпаси", але не танки.

9 грудня Болгарія узгодила перший пакет військової допомоги Україні, в ньому легке озброєння та боєприпаси.

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