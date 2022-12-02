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Болгарія заявила про намір передати Україні стрілецьку зброю і "деякі боєприпаси", але не танки

2 грудня, 2022 п'ятниця
16:56
Світ

Україна отримає від Болгарії стрілецьку зброю та "деякі боєприпаси" у межах військової допомоги

Про це заявив міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, передає БГНЕС.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні. Але танки – ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти на даний момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися", – сказав Стоянов.

Міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії.

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