Про це заявив міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, передає БГНЕС.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні. Але танки – ні, я думаю, що йшлося про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси. Ми допомагаємо саме тим, чим можемо собі дозволити допомогти на даний момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися", – сказав Стоянов.

Міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії.

У листопаді Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО.

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