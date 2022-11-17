Про це інформує The Sofia Globe.

"Тимчасовий уряд Болгарії продовжив схему розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року. Це означає розширення державної системи розміщення українських біженців у готелях, хоча новоприбулі в Болгарію розміщуватимуться лише в державних і муніципальних помешканнях. Об’єкти, охоплені схемою, включають власність держави, муніципалітетів або державних підприємств, а також розміщення, зареєстроване в Національному туристичному реєстрі", – пише видання.

Повідомляється, що оплату за розміщення біженців з України у місцях, внесених до Національного туристичного реєстру, прийматимуть лише за умови, що вони були включені до списку станом на 31 жовтня та залишалися з 1 по 15 листопада і перебуватимуть там до 24 лютого.

Держава платитиме 15 левів за проживання без урахування податку на додану вартість на добу, а для некатегоризованих – 18 левів без ПДВ, який також покриє влада.

Відомо, що в Болгарію від початку повномасштабного вторгнення прибуло 889 121 український переселенець, зокрема 51 811 - діти. Залишилося 52 381 громадянин України.

21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня.

6 травня у Болгарії повідомили, що шукають притулок для 30 тис. біженців з України.

12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.

21 травня уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців планувалось виділити державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі. При цьому майже 80 тисяч біженців довелося переправити потягами й розмістити в буферних центрах із вагонами та військовими наметами. Нині українські біженці бояться повторення подібної ситуації.

10 листопада на кількох курортах чорноморського узбережжя у Болгарії оголошені акції протесту "На захист прав українців у Болгарії".

1 листопада міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.

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