Болгарія продовжила держпрограму розміщення українських біженців до 24 лютого наступного року
Уряд Болгарії продовжив дію державної програми щодо розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року
Про це інформує The Sofia Globe.
"Тимчасовий уряд Болгарії продовжив схему розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року. Це означає розширення державної системи розміщення українських біженців у готелях, хоча новоприбулі в Болгарію розміщуватимуться лише в державних і муніципальних помешканнях. Об’єкти, охоплені схемою, включають власність держави, муніципалітетів або державних підприємств, а також розміщення, зареєстроване в Національному туристичному реєстрі", – пише видання.
Повідомляється, що оплату за розміщення біженців з України у місцях, внесених до Національного туристичного реєстру, прийматимуть лише за умови, що вони були включені до списку станом на 31 жовтня та залишалися з 1 по 15 листопада і перебуватимуть там до 24 лютого.
Держава платитиме 15 левів за проживання без урахування податку на додану вартість на добу, а для некатегоризованих – 18 левів без ПДВ, який також покриє влада.
Відомо, що в Болгарію від початку повномасштабного вторгнення прибуло 889 121 український переселенець, зокрема 51 811 - діти. Залишилося 52 381 громадянин України.
- 21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня.
- 6 травня у Болгарії повідомили, що шукають притулок для 30 тис. біженців з України.
- 12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.
- 21 травня уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців планувалось виділити державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі. При цьому майже 80 тисяч біженців довелося переправити потягами й розмістити в буферних центрах із вагонами та військовими наметами. Нині українські біженці бояться повторення подібної ситуації.
- 10 листопада на кількох курортах чорноморського узбережжя у Болгарії оголошені акції протесту "На захист прав українців у Болгарії".
- 1 листопада міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.
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