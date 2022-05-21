Для українських біженців у Болгарії запропонували нову програму допомоги

Про це пише Bulgarian National Radio.

За даними видання, нова програма передбачає 15 левів (близько 240 грн) на людину на добу за проживання та триразове харчування.

"Ми усвідомлюємо, що програма включатиме переважно не найкращі види розміщення, такі як сімейні готелі та гостьові будинки", – зазначила у відеозверненні віцепрем'єр-міністр з питань належного управління Калина Константинова.

Одно- або двозіркові готелі мають майже 175 тис. ліжок. За словами віцепрем'єр-міністра, наразі цей захід забезпечив притулок десяткам тисяч українських матерів з дітьми та фінансово підтримав низку підприємств, які сильно постраждали від кризи Covid.

21 квітня міністр туризму Болгарії заявив, що країна припинить надання гуманітарної допомоги українським біженцям в країні до 30 травня.

6 травня у Болгарії повідомили, що шукають притулок для 30 тис. біженців з України.

12 травня Болгарія очолила список країн ЄС за кількістю зареєстрованих українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Понад 100 тисяч вимушено переміщених людей з України звернулись за тимчасовим захистом.

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